Kaartverkoop voor Grand Prix Bahrein uitgesteld door coronavirus

Bahrein wil voorkomen dat heel veel toeschouwers dichtbij elkaar komen te zitten. Mogelijk komen er binnenkort alsnog kaartjes op de markt, maar dat hangt af van de ontwikkelingen met het coronavirus en de medische voorschriften.

De GP van Bahrein is de tweede race van het jaar, een week na de openingswedstrijd in Australië. Max Verstappen en de andere coureurs beginnen volgende week in Melbourne aan het nieuwe seizoen. De Australiërs hebben vanwege de uitbraak van het coronavirus weliswaar de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, maar de Formule 1-race kan volgens hen gewoon doorgaan.

In Bahrein is ook geen sprake van uitstel of afstel. Op het circuit bij Sakhir komen wel extra controles bij de ingangen en er worden meer voorzieningen geplaatst, zodat de toeschouwers regelmatig hun handen kunnen wassen.