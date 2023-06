VIDEO ’Eentje voor het team’: kogelstootster valt in als hordenloopster op Europese Spelen

Ze is de beste Belgische kogelstootster van het moment, zo scherpte ze enkele dagen geleden in Sittard nog haar eigen Belgisch record aan. Maar zaterdagnamiddag mocht Boumkwo zich opmaken voor een heel andere discipline. Wegens blessures verloor het Belgische team maar liefst twee hordenloopsters. Anne Zagré paste voor de 100 meter, Hanne Claes moest dan weer de 400 meter aan zich voorbij laten gaan..

Tekst gaat verder onder de tweet

En dus moest er een oplossing gevonden worden, want de Belgen zijn dringend op zoek naar punten op de Europese Spelen, wil het zich handhaven in de hoogste afdeling. België staat momenteel dertiende van de zestien landen na de eerste dag van het EK atletiek voor landenteams, wat onderdeel is van de Europese Spelen. De nummers 14 tot en met 16 zakken naar de tweede divisie, dus alle punten zijn welkom.

Bekijk ook: Hollandse meidenpret na topdag op atletiekbaan

Daarom mocht Boumkwo zich wagen aan het hordenlopen. „This is not a joke”, aldus de 29-jarige Gentse, die uiteindelijk wel uitkijkt naar het avontuur. „One for the team”, zei ze ook nog. Daarna volgden enkele foto’s van Boumkwo die aan hordenlopen doet. En of ze het zag zitten...

Boumkwo eindigde zaterdag als vijftiende en klokte 32.81. Een Zwitserse concurrente werd gediskwalificeerd, en dus haalde Boumkwo niet één maar twee punten binnen.

Bijzondere ervaring

„Toen het mij gevraagd werd, zag ik het meteen zitten, maar enkel met de goedkeuring van mijn coach”, zei Boumkwo na afloop. „Hij was akkoord als ik het rustig aan deed en geen enkel risico nam op een blessure. Op training doen we wel eens horden, dus op zich weet ik wel hoe het moet. Ik vond het wel een bijzondere ervaring, want veel meer dan bij het kogelstoten had ik het gevoel dat iedereen naar mij keek.”

Boumkwo had weinig moeite om haar trots opzij te zetten. „Ik probeer mezelf als atleet niet te serieus te nemen”, vertelt ze daarover. „Het verleden heeft mij geleerd dat je daar alleen maar van gaat verkrampen. Als mijn twee punten er straks voor zorgen dat we in de hoogste divisie blijven, is dit zeker de moeite waard geweest.”

Bekijk ook: Estafetteloopsters beste op 4x100 meter op EK voor landenteams

Bron: Het Nieuwsblad