Olympisch kampioen leeft volgens extreem strak schema Harrie Lavreysen werkt minutieus toe naar WK: ’Je moet niet doordraaien’

Door Hans Ruggenberg

Harrie Lavreysen geeft in de aanloop naar de WK baanwielrennen een uniek inkijkje in zijn leven. Elke dag rijdt hij ontspannen op zijn ’stadsfiets’ naar Omnisport, waar hij met zijn racemonster de basis legt voor zijn tiende wereldtitel en meer. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Op de gram nauwkeurig weegt Harrie Lavreysen zijn ontbijt af. Al jaren doet hij niet anders. Dat en zijn verdere minutieuze topsportdiscipline leverden hem al twee olympische titels en negen wereldtitels op. In de aanloop naar de WK baanwielrennen (12-16 oktober) in Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs geeft hij een uniek inkijkje in zijn leven. „Hier in Apeldoorn liggen er geen ongezonde dingen in de kast.” Al laat hij ook weten: „Buiten het seizoen lust ik graag een biertje met vrienden.”