Schaatsers moeten alle zeilen bijzetten voor olympische startplaatsen: ’De druk staat er enorm op’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

De Nederlandse teamsprint ploeg in Salt Lake. Ⓒ ANP/HH

SALT LAKE CITY - De Nederlandse schaatsers en coaches zitten met flink wat hoofdbrekens. Doordat er in de eerste drie wereldbekerwedstrijden overall niet geweldig is gepresteerd door onze landgenoten, staat er onverhoopt veel druk op de World Cup van komend weekeinde in het Canadese Calgary.