AZ speelt als een koploper en rolt FC Groningen

Wel liep de club in de afgelopen 36 uur de nodige averij op. Spits Jens Odgaard en flankenspeler Mees de Wit, de doelpuntenmakers tegen Ajax, meldden zich vrijdagmiddag noodgedwongen ziek, terwijl Dani de Wit in Groningen al voor rust met een bovenbeenblessure uitviel.

Het goede nieuws: AZ-coach Pascal Jansen kon voor de eerste keer dit seizoen weer beschikken over Jesper Karlsson. De Zweedse smaakmaker liet zich in de Euroborg direct gelden. Wat een voetballer is Karlsson, die een transfer naar Celta de Vigo deze zomer zag afketsen.

Puzzelen

De afwezigheid van Mees de Wit, die tegen Ajax voor AZ zijn basisdebuut had gemaakt, was redelijk makkelijk op te vangen. De absentie van Odgaard dwong Jansen wel degelijk tot puzzelen, aangezien eerste spits Vangelis Pavlidis en vleugelaanvaller Hakon Evjen ook al enige tijd in de ziekboeg bivakkeren. Karlsson was precies op tijd om, jawel, de vacature in de punt van de aanval in te vullen. En zo speelde AZ voor de eerste keer ooit met de voorhoede (v.r.n.l.) Sugawara, Karlsson, Van Brederode.

Mister 1-0

De wedstrijd moest nog op gang komen toen Karlsson na balverlies aan Groningse zijde aan het werk werd gezet door Tijjani Reijnders. De Zweed schoot hard en droog op Michael Verrips, die de bal echter niet klem kreeg. De rebound leek een simpel klusje voor Neraysho Kasanwirjo, maar de verdediger treuzelde en liet zich door Dani de Wit het kaas van het brood eten: 0-1. Mister 1-0 had weer eens toegeslagen.

Op dat moment, na drie minuten spelen, had de club uit Alkmaar de koppositie door de uitglijder van PSV virtueel in handen. Over uitglijders gesproken: ruim een kwartier na de openingstreffer verkwanselde Laros Duarte de bal aan Reijnders. Die zette knap door over rechts, bediende Karlsson en zag de Zweed beheerst afdrukken: 0-2.

Spelen als koploper

En AZ bleef maar voetballen. Terwijl de meegereisde fans zongen ‘dat ze boven staan’, speelden de gasten steeds meer als een koploper. Linksbuiten Van Brederode ging een een-tweetje aan met Karlsson, die hem ‘op zijn Karlssons’ teruggaf: achter het standbeen. Het stiftje van Van Brederode smoorde bij de tweede paal.

AZ zag, niet voor het eerst dit seizoen, een belangrijke speler wegvallen: Dani de Wit moest zich noodgedwongen met een blessure laten vervangen door Riechedly Bazoer. De invaller schoot vervolgens bijna zijn eerste treffer voor AZ met een krullend schot binnen. Even later stond de Groene Kathedraal ineens in lichterlaaie. Maxim Dekker en Sam Beukema lieten zich als Peppi en Kokki aftroeven en door Pepi en zagen de Amerikaanse sluipschutter uit El Paso vallend de 1-2 binnenschieten.

Lahdo voor Karlsson

Gesterkt door de aansluitingstreffer probeerde de thuisclub AZ direct in de tweede helft onder druk te zetten, maar het was Mayckel Lahdo die de marge bijna weer op twee treffers had gebracht. De jonge Zweed raakte met een ziedend schot via de vingertoppen van Verrips de onderkant van de lat en zag de bal via de doellijn uit het doel stuiten. Pech voor AZ.

Lahdo was de vervanger van zijn landgenoot Karlsson, die blijkbaar maar één helft mocht spelen. Niet geheel onlogisch, gezien het feit dat het zijn eerste wedstrijd betrof in vijf maanden.

Droomweek Kerkez

Maar ook al misten de gasten op dat moment een handvol topaanvallers (Karlsson, Pavlidis, De Wit, Odgaard en Evjen), de ploeg herbergt zoveel kwaliteit dat het overal en altijd tot scoren komt. Ditmaal leverde Reijnders, de Frenkie de Jong van Alkmaar, dwars door de as maatwerk af op Milos Kerkez. De Hongaarse linksback kwam op volle snelheid oog in oog te staan met Verrips en verschalkte de doelman met een messcherpe punter: 1-3.

Daarmee kreeg de droomweek van Kerkez een schitterend slot. De pas achttienjarige linksback debuteerde op 24 september in Leipzig voor Hongarije met een 1-0 zege op Duitsland. Het bravouremannetje speelde en passant Serge Gnabry uit de wedstrijd.

Debuut Vanheusden

FC Groningen moest komen, maar het was AZ dat ook nog een vierde treffer liet noteren. Lahdo, weggestuurd door Peer Koopmeiners, maakte een treffer waar hij eerder in de wedstrijd al recht op had gehad: 1-4. Vlak voor tijd maakte de Belgische international Zinho Vanheusden zijn officiële debuut voor AZ.