Go Ahead opnieuw luis in de pels voor Ajax

Na de lichte teleurstelling van woensdagavond in de Champions League moest Ajax in Deventer met vermoeide benen en wat nieuwe gezichten zien te bewerkstelligen dat de veilige marge van vijf punten op PSV in de Eredivisie gehandhaafd bleef. Andre Onana nam weer eens plaats onder de lat, terwijl de Amsterdamse verdediging met Devyne Rensch en Perr Schuurs anders was ingevuld dan doorgaans.

Onana kreeg het druk bij zijn terugkeer onder de Amsterdamse lat. Ⓒ ANP/HH

Een vroege openingstreffer was voor de ploeg van Erik ten Hag het devies voor een eenvoudige middag, en Davy Klaassen deed daartoe een flinke aanzet. Al vlot na de aftrap kopte hij op de lat, zij het vanuit buitenspelpositie.

Op een sfeervolle Adelaarshorst liet Go Ahead ondertussen zien zich niet bepaald te laten intimideren door de duizelingwekkend goede statistieken die Ajax dit seizoen vooralsnog weet te overleggen. Met een gezonde dosis branie en energie trokken de Deventenaren van leer, de Ajacieden geen millimeter ruimte gevend. Daarvoor kwam al na ruim een kwartier voetballen de beloning, toen Iñigo Córdoba de bal via de voet van Daley Blind met een stijlvolle boog buiten het bereik van Onana in het doel zag verdwijnen.

Kansen

Een streep door de rekening van de bezoekers, die in de minuten die volgden alle zeilen bij moesten zetten om niet tegen grotere averij op te lopen. Zo kon Onana de 2-0 maar nét voorkomen door de bal over de lat te tikken.

Richting rust voerde Ajax de druk vervolgens flink op, maar de onwennige samenstelling van het Amsterdamse elftal leidde tot misverstanden en slordigheden. Kansen op 1-1 waren er nog wel voor Antony en Sébastien Haller, maar in plaats van zelf de gelijkmaker te produceren kreeg Ajax de 2-0 om de oren. Met wat geluk kreeg Ragnar Oratmangoen de bal bij Philippe Rommens, die de bal onberispelijk in het dak van het doel schoot.

Rommens en Martina vieren de 2-0 tegen Ajax. Ⓒ ANP/HH

De thee zal de thuisploeg in Deventer na die eerste helft uitstekend hebben gesmaakt, maar Kees van Wonderen moet tegelijkertijd hebben beseft dat zijn ploeg de zege nog lang niet binnen had. Toch kwam Ajax ook na rust flets uit de kleedkamer, ondanks het inbrengen van Mazraoui voor de tegenvallende Rensch. Na een uur had Erik ten Hag dan ook genoeg gezien, waarop hij een dubbele wissel doorvoerde.

Dubbele wissel

Met Danilo en Ryan Gravenberch vers in de ploeg begon de de voorzichtige wederopstanding van Ajax. Vanuit stand wist eerst Antony voor dreiging te zorgen, maar het was Steven Berghuis die marge met het hoofd terug bracht tot één treffer.

Een klein half uur had de regerend landskampioen vervolgens nog om de schade definitief te repareren. Echt frisse energie kreeg Ajax echter niet van de aansluitingstreffer. Het had nagenoeg exclusief de bal, spaarzame uitbraken van Go Ahead daargelaten, maar kwam niet door het uitstekend georganiseerde Deventer elftal heen. Met maar liefst zes minuten blessuretijd werd het nagelbijten voor een ieder die Go Ahead een warm hart toe draagt, maar de manschappen van Van Wonderen hielden stand.

Ajax heeft het stuur in de Eredivisie nog altijd zelf in handen, maar moet constateren dat de volgende misstap fataal kan zijn.