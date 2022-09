Femke Bol weer kansrijk voor jackpot

Er doen nog vijf andere Nederlanders mee aan de tweedaagse finale. Regerend Europees kampioene Jessica Schilder, die dit jaar brons won tijdens de WK Indoor én WK Outdoor, gaat op het onderdeel kogelstoten de strijd aan met de Amerikaanse wereldkampioene Chase Ealey. De Volendamse komt net als Sifan Hassan (5000 meter) vandaag al in actie. Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia (beiden 400 meter) en Nick Smidt (400 meter horden) zijn samen met Bol de Nederlandse smaakmakers op donderdag.

De Atletiekunie heeft in Vincent Kortbeek haar nieuwe technisch directeur gevonden. De 39-jarige voormalig atleet en bobsleeër is de opvolger van Ad Roskam, die na acht jaar zijn functie neerlegt. Kortbeek begint op 1 november. Hij is nu nog werkzaam bij de Talent Academy Group en was voorheen technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland. Onder Roskam en de eveneens vertrekkende hoofdcoach Charles van Commenée is Nederland in de atletiek uitgegroeid tot een toonaangevend land, dat op elk groot toernooi medailles haalt. Het hoogtepunt waren de Spelen van Tokio (acht medailles).