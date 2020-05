Vitesse-trainer Sturing: ’Als koeien die de wei in mogen’

Volgens de richtlijnen van het RIVM werd er in Arnhem getraind in groepjes van zes spelers.

„Heerlijk”, concludeerde Vitesse-trainer Edward Sturing. „Het was een beetje alsof de koeien in het voorjaar voor het eerst weer de stal uit kunnen en het weiland in mogen. Dat gevoel had ik een beetje. Ik zag ook aan de spelers dat ze het weer heerlijk vonden.”

Ajax hervatte vorige week woensdag de training op De Toekomst. De club uit Amsterdam hield zich aan de richtlijnen van het RIVM. De club trainde in kleine groepjes en zal dat ook blijven doen. Spelers en trainers moeten de gewenste anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Bij bepaalde oefeningen, waarmee de bal moest worden aangegooid, dragen de spelers zelfs plastic handschoentjes.

Trainer Erik ten Hag vertelde al eerder dat hij zijn spelers tijdens drie trainingsblokken wil voorbereiden op het nieuwe seizoen, dat niet voor 1 september zal beginnen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

RKC

Ook de voetballers van RKC trainden vorige week woensdag voor het eerst weer op hun complex in Waalwijk.

De spelers van de Brabantse hekkensluiter, die dankzij het KNVB-besluit ook volgend jaar nog Eredivisie-voetbal spelen, deden dat volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Publiek was niet welkom rond de twee gebruikte velden en spelers en staf hielden netjes anderhalve meter afstand van elkaar.

Jeugd

Sportclubs mogen hun terrein sinds woensdag ook weer openen voor jeugdige sporters jonger dan 19 jaar. Kantines en kleedruimten blijven dicht. Ouders zijn niet welkom langs de zijlijn. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden als ze samen trainen.