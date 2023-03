Jordan Stolz troeft Kjeld Nuis af op 1500 meter bij WK

Nuis zat in de rit erna tegen de Canadees Connor Howe lang onder de tussentijden van Stolz maar verloor het in de slotronde. Stolz won eerder ook al de 500 en de 1000 meter. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een schaatser de 500, 1000 en 1500 meter op zijn naam schreef. De WK Afstanden werden in 1996 voor de eerste keer gehouden.

Sven Kramer

Sven Kramer won drie keer drie titels op de WK afstanden, maar dat was inclusief de ploegachtervolging. Bij de WK afstanden in 2008 was hij dicht bij drie individuele titels. Toen won hij naast goud op de 5000 en 10.000 meter zilver op de 1500 meter. De huidige bondscoach Rintje Ritsma won in 1997 goud op de 1500 meter en de 5000 meter en kwam toen tot zilver op de 10 kilometer.

Dijs vierde

Wesley Dijs, die Patrick Roest verving, zette de vierde tijd neer. Dijs kwam na 1.44,59 over de streep in het kolkende Thialf.

Nuis baalt van WK-zilver na klein verschil met winnaar Stolz

Nuis baalde dat hij net naast zijn derde wereldtitel greep op de 1500 meter. Met 1.43,82 zat hij 0,23 seconde achter de Amerikaan Jordan Stolz, die op deze WK in Heerenveen zijn derde wereldtitel veroverde. De regerend olympisch kampioen dacht lang dat hij ging winnen, maar bleek toch net boven de tijd van Stolz uit te komen toen hij over de finish kwam.

„Ik baal echt heel erg. Het was een goede rit en ik zat er lekker in”, keek de 33-jarige Zuid-Hollander terug. „Ik hoorde tot aan de laatste bocht dat het publiek volledig achter me stond en zag zelfs groene cijfers. Ik dacht ik zit eronder. In de laatste 80 meter heb ik het echter laten liggen.”

Nuis werd geklopt door de Amerikaanse tiener die een historische prestatie neerzette door de wereldtitels te grijpen op drie individuele afstanden. Zelf keek de schaatser van Reggeborgh vooral naar het minieme verschil, nadat Stolz een dag eerder op de 1000 meter bijna een seconde sneller was geweest. „Ik probeer alles en word op waarde geklopt”, zei hij. „Als het dan zo’n klein verschil is, dan denk je, dit had gewoon gekund. Dat had ik gisteren niet gedacht. Maar het maakt het niet minder zuur. Misschien had ik liever met een halve seconde verloren.”