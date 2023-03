Jordan Stolz troeft Kjeld Nuis af op 1500 meter bij WK

Nuis zat in de rit erna tegen de Canadees Connor Howe lang onder de tussentijden van Stolz maar verloor het in de slotronde. Stolz won eerder ook al de 500 en de 1000 meter. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een schaatser de 500, 1000 en 1500 meter op zijn naam schreef. De WK Afstanden werden in 1996 voor de eerste keer gehouden.

Sven Kramer

Sven Kramer won drie keer drie titels op de WK afstanden, maar dat was inclusief de ploegachtervolging. Bij de WK afstanden in 2008 was hij dicht bij drie individuele titels. Toen won hij naast goud op de 5000 en 10.000 meter zilver op de 1500 meter. De huidige bondscoach Rintje Ritsma won in 1997 goud op de 1500 meter en de 5000 meter en kwam toen tot zilver op de 10 kilometer.

Dijs vierde

Wesley Dijs, die Patrick Roest verving, zette de vierde tijd neer. Dijs kwam na 1.44,59 over de streep in het kolkende Thialf.