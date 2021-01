Tour de France-winnaar Tadej Pogacar heeft vaccinatie al binnen

Volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport waren donderdag al sommige renners en stafleden van UAE Emirates aan de beurt in thuisbasis Abu Dhabi. Daar is de World Tour-ploeg momenteel op trainingskamp.

Het vaccin dat ingespoten wordt, is dat van de Chinese Sinopharm Group. Alle 28 renners stemden vrijwillig in om zich te laten vaccineren.

De renners die binnenkort al moeten koersen, kwamen als eersten aan de beurt. Daarbij zat ook de Sloveense Tour-winnaar, die aangekondigd is voor de Challenge Mallorca (eerste wedstrijd op 31 januari) en de Ronde van Valencia (3-7 februari).

„Ik hoop dat we in 2021 weer terugkeren naar een soort van ’normaal’ en dat er weer supporters langs de kant kunnen staan om ons aan te moedigen”, zei de Sloveense klimmer. Team Emirates heeft geen Nederlandse inbreng.

Mauro Gianetti kreeg eerder al een spuitje tegen Covid-19. De Zwitser, die UAE Emirates runt, was bij de groep vrijwilligers die het vaccin uittestte. Hij zegt geen nevenwerkingen te hebben ervaren.

„Als team uit de Verenigde Arabische Emiraten zijn we enorm trots op alle inspanningen die de leiders in dit land hebben ondernomen om zowel de impact van de coronapandemie te bestrijden als terug te keren naar het normale leven”, zei Gianetti. „Iedereen uit het team is blij dat het de kans krijgt om zowel zichzelf als anderen te beschermen door het vaccin te nemen.”

Voorlopig worden er geen renners van andere ploegen gevaccineerd omdat ze in tal van landen logischerwijze niet bovenaan de lijst van risicogroepen staan.

