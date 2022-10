Amnesty start petitie om voortdurende uitbuiting arbeiders Qatar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Phoenix Suns beginnen NBA-seizoen met inhaalrace

08.03 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben het nieuwe seizoen in de NBA ingeluid met een fraaie inhaalrace. De Suns maakten thuis tegen Dallas Mavericks een achterstand van 22 punten ongedaan en wonnen alsnog met 107-105. In het derde kwart stonden de Suns met 67-45 achter.

Damion Lee besliste het duel met nog 9,7 seconden op de klok, toen het 105-105 stond. In de laatste tellen deed Luka Doncic, de sterspeler van de Mavericks, nog vergeefs een poging om er met een driepunter 108-107 voor zijn ploeg van te maken. Hij had met een halve minuut te spelen de score, met vijf punten op een rij, nog op 105-105 gebracht.

Doncic begon het seizoen met 35 punten en daarmee was hij de topschutter van de avond. Devin Booker nam namens de thuisploeg 28 punten voor zijn rekening. "Of we nou met 30 punten verschil winnen of verliezen, we hebben sowieso nog 81 duels te gaan", bleef Booker nuchter.

"Ik weet niet of de openingswedstrijd een extra stimulans was, maar het was gewoon een van de 82 wedstrijden. Maar soms kunnen we ons, naarmate het seizoen vordert, niet eens meer herinneren tegen wie we zijn begonnen", zei coach Jason Kidd van de Mavericks. "Het is onze taak om dit seizoen een manier te vinden om uitwedstrijden te winnen, met een ander team dan vorig jaar. We zijn elkaar nog steeds aan het leren kennen."

De Suns en de Mavericks troffen elkaar vorig seizoen in de halve finales van de Western Conference. Toen wonnen de Mavericks, die uiteindelijk in de eindstrijd van de Western Conference verloren van Golden State Warriors.

Gauff en Garcia plaatsen zich voor WTA Finals

08.00 uur: Coco Gauff en Caroline Garcia hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Het tweetal vergezelt van 31 oktober tot en met 7 november Iga Swiatek, Ons Jabeur en Jessica Pegula. Er zijn nog drie tickets te vergeven voor het toernooi in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).

De 18-jarige Gauff is de jongste deelneemster aan het eindejaarstoernooi sinds 2005. Zeventien jaar geleden bereikte Maria Sjarapova als tiener de halve finales. Voor Garcia (29) wordt het in het enkelspel haar tweede deelname aan de WTA Finals. Ook vijf jaar geleden behoorde ze tot de acht beste speelsters van het seizoen.

Aryna Sabalenka maakt ook nog kans op plaatsing, maar de speelster uit Belarus bewees zichzelf een slechte dienst met een nederlaag in Guadalajara. Ze verloor met 6-4 2-6 6-2 van de Russin Ljoedmila Samsonova. Het WTA-toernooi van Guadalajara is het laatste grote toernooi waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals.

Victoria Azarenka uit Belarus schaarde zich ten koste van de Spaanse Paula Badosa bij de laatste zestien. Badosa gaf na de eerste set, met 6-2 gewonnen door Azarenka, ziek op. Badosa staat elfde op de jaarranglijst en kan dus plaatsing voor de Finals vergeten.

Amnesty start petitie om voortdurende uitbuiting arbeiders Qatar

07.16 uur: Met een petitie hoopt Amnesty International er alsnog voor te zorgen dat FIFA met een compensatiefonds komt voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar. De mensenrechtenorganisatie stelt vrijdag dat duizenden mensen die meewerken aan WK-projecten in de oliestaat nog steeds onder slechte omstandigheden werken. „Nu het WK nadert, is het werk om arbeidsmigranten tegen uitbuiting te beschermen nog maar half af”, aldus Amnesty International.

De oproep van de mensenrechtenorganisatie is niet nieuw. Al maanden pleit Amnesty bij de mondiale federatie FIFA voor een compensatiefonds van 440 miljoen dollar - gelijk aan het prijzengeld voor het WK - om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren. In de afgelopen jaren zijn waarschijnlijk zo’n 6500 migranten in Qatar overleden aan allerlei oorzaken, die volgens Amnesty samenhangen met de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij de WK-stadions moesten bouwen.

Ondanks toezeggingen van Qatar - en „enkele duidelijke verbeteringen” - worden de twee miljoen arbeidsmigranten in Qatar volgens Amnesty nog steeds geconfronteerd met problemen „zoals te laat betaalde of onbetaalde lonen, het ontzeggen van rustdagen, onveilige arbeidsomstandigheden, belemmeringen bij het veranderen van baan en beperkte toegang tot de rechter.”

Woensdag werd duidelijk dat Nederland een regeringsafvaardiging naar het voetbaltoernooi in Qatar stuurt. Amnesty vindt dat de regering zich publiekelijk moet uitspreken over de situatie in het land. Volgens een woordvoerder van Amnesty heeft de regering zich nog altijd niet openlijk achter het plan van het compensatiefonds geschaard.