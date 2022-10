Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hoolwerf uitgeroepen tot beste marathonschaatser van vorig jaar

19.44 uur: De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Evert Hoolwerf uitgeroepen tot beste marathonschaatser van het afgelopen seizoen. De 27-jarige schaatser van Team Reggeborgh kreeg donderdag de prijs uitgereikt tijdens de ploegpresentatie voor aanvang van het nieuwe seizoen in Rijssen.

„Vorig seizoen hadden we misschien een minder jaar als ploeg, maar dat kwam mogelijk door minder trainen vanwege corona. Ik was degene die het vaak mocht afmaken, maar deze is niet alleen voor mij maar voor de hele ploeg”, zei Hoolwerf.

Hij kreeg het bijbehorende bronzen beeld uitgereikt door Willem Hut. „Je krijgt deze prijs als je hebt laten zien dat je kan winnen, op natuur- en kunstijs, en je klassementen kan winnen. Evert voldoet aan al deze criteria”, aldus de competitieleider marathon van de KNSB.

Heracles Almelo wil in 2024 overstappen op natuurgras

18.33 uur: Heracles Almelo wil in 2024 weer op natuurgras gaan voetballen. Dit zegt algemeen directeur Rob Toussaint van de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie, in een interview met Heracles TV.

„We zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente en omliggende amateurverenigingen om te kijken hoe we de faciliteiten zo kunnen krijgen dat wij ook de stap kunnen maken naar natuurgras”, aldus Toussaint. „We hebben zelf 2024 als stip aan de horizon staan en dat betekent dat we twee goede trainingsvelden én een goed stadionveld nodig hebben. Uiteindelijk wil je dan ook dat onze trainingsvelden exact hetzelfde zijn als het veld dat we in het stadion hebben liggen.”

De overstap betekent ook dat er een trainingscomplex moet komen. Dat zal in ieder geval in de buurt van het stadion moeten liggen, want ergens anders trainen is volgens de club geen optie. „Het stadion moet de grond zijn waar alles gebeurt en dat willen we echt zo houden”, aldus Toussaint.

De afgelopen tijd zijn meerdere clubs teruggekomen van een eerder besluit om op kunstgras te spelen. De verwachting is dat dit proces zich voortzet.

Formule 1-team Haas kondigt nieuwe sponsor aan

17.20 uur: Het Formule 1-team van Haas krijgt een nieuwe sponsor. Het gaat om het bedrijf MoneyGram International. De deal gaat volgend jaar in en heeft een looptijd van meerdere seizoenen.

Per 2023 gaat de formatie dan ook door het leven als MoneyGram Haas F1 Team. De auto’s zullen er als gevolg daarvan ook anders gaan uitzien. „We zijn er bijzonder trots op dat we met dit bedrijf een samenwerking beginnen als nieuwe titelsponsor”, zei de oprichter van de renstal, Gene Haas.

In elk geval rijdt de Deen Kevin Magnussen volgend seizoen voor Haas. Het is nog onduidelijk of de Duitser Mick Schumacher een nieuw contract krijgt. Er gaan geruchten dat hij wordt vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg.

Meunier tot WK aan de kant met jukbeenbreuk

17.16 uur: De Belgische voetballer Thomas Meunier komt tot aan het WK niet meer in actie. De 31-jarige vleugelverdediger van Borussia Dortmund heeft in de bekerwedstrijd tegen Hannover 96 een jukbeen gebroken. Meunier is inmiddels geopereerd en staat de komende weken aan de kant.

„Thomas heeft wel goede hoop dat hij aan het einde van dit jaar met België kan meedoen aan het WK”, meldt Dortmund op de website. Meunier moest zich woensdag tegen Hannover na een uur laten vervangen. Dortmund won het bekerduel met 2-0.

In de Bundesliga staat Dortmund na tien wedstrijden op de achtste plaats, met 7 punten achterstand op koploper 1. FC Union Berlin. Meunier is doorgaans een vaste waarde in het elftal van trainer Edin Terzic en ook in de nationale ploeg. De aanvallend ingestelde rechtsback speelde 58 interlands voor de Rode Duivels en maakte daarin acht doelpunten. België start het WK op 23 november tegen Canada. Marokko en Kroatië zijn de andere tegenstanders in de groep.

Openingsceremonie Paralympische Spelen 2024 op Champs-Élysées

15.14 uur: De openingsceremonie van de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs wordt net als de olympische ceremonie niet in een stadion gehouden. Het organisatiecomité heeft donderdag bekendgemaakt dat de ceremonie zal plaatsvinden op de Champs-Élysées richting de Place de la Concorde.

„Met de ceremonie in het hart van de stad willen we optimaal profiteren van het feit dat de Paralympische Spelen voor het eerst in ons land plaatsvinden. We willen de kwestie rondom inclusie van mensen met een handicap in het hart van de samenleving plaatsen”, zegt Tony Estanguet, voorzitter van het organisatiecomité.

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen staat 28 augustus 2024 op het programma. Er worden zo’n 65.000 bezoekers verwacht.

Eerder werd al bekend dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen zal plaatsvinden op rivier de Seine. Meer dan 160 boten met daarop de atleten van meer dan 200 delegaties zullen volgens het plan bijna zes kilometer over de rivier varen, tussen de Pont d’Austerlitz en de Pont d’Iéna in het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats op de promenade van de Trocadéro. De organisatoren verwachten zo’n 600.000 toeschouwers langs de route, die grotendeels vrij toegankelijk zal zijn.

Motorcoureur Veijer ziet harde werk beloond met debuut in Moto-3

14.23 uur: Motorcoureur Collin Veijer ziet naar eigen zeggen zijn harde werken beloond worden met zijn debuut volgend seizoen in de Moto-3 klasse. Veijer, die dit jaar uitkomt in de zogenoemde Red Bull Rookies Cup, gaat rijden voor de ploeg van Husqvarna Motorcycles.

„Ik ben erg blij om volgend jaar in het Moto-3 kampioenschap te rijden”, schrijft de 17-jarige Veijer op Instagram. „Sinds mijn achtste hebben we vanuit Nederland in Italiaanse en Spaanse kampioenschappen gereden om sterke concurrentie te vinden en mezelf continu te verbeteren. Het voelt zo goed om nu naar het volgende niveau en het volgende doel te gaan”, meldt hij.

Namens Nederland rijden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in de Moto-2.

Rentree Lukaku aanstaande na terugkeer op trainingsveld

14.22 uur: Internazionale kan waarschijnlijk snel weer beschikken over Romelu Lukaku, die sinds augustus langs de kant stond met een bovenbeenblessure. De Belgische spits is donderdag weer aangesloten bij de groepstraining.

De 29-jarige Lukaku keerde deze zomer terug bij Inter, dat hem in 2021 verkocht aan Chelsea. Zijn verblijf in Londen werd geen groot succes.

Internazionale wacht zaterdag in de Serie A de uitwedstrijd tegen Fiorentina. Woensdag is Viktoria Pilsen de tegenstander in de Champions League, waarin de Italianen na vier duels op 7 punten staan.

Tweevoudig marathonwinnaar Rotterdam Kipserem geschorst om doping

12.24 uur: De Keniaanse marathonspecialist Marius Kipserem is voor drie jaar geschorst wegens dopinggebruik, zo heeft de Athletics Integrity Unit donderdag bekendgemaakt. De 34-jarige Kipserem testte in augustus bij een controle buiten competitie in het Keniaanse Kapsabet positief op epo. Omdat de atleet het gebruik heeft erkend is de standaardschorsing van vier jaar teruggebracht naar drie jaar.

Kipserem won onder meer twee keer de marathon van Rotterdam, in 2016 en 2019. Vorig jaar werd hij er tweede in 2.04.04, achter de Belg Bashir Abdi. Die zette toen een Europees record neer met een tijd van 2.03.36.

Wielerploeg SD Worx van Wiebes versterkt zich met Guarischi

11.45 uur: Wielerploeg SD Worx heeft er met Barbara Guarischi een nieuwe renster bij. De 32-jarige Italiaanse komt over van Movistar en heeft voor twee jaar getekend. Bij SD Worx wordt ze ploeggenote van onder anderen de Nederlandse Lorena Wiebes, die eerder overkwam van DSM.

„Met de komst van Lorena Wiebes zochten we naar versterkingen om de sprint voor te bereiden”, zegt sportief manager Danny Stam. „Barbara is een ervaren renster die weet hoe ze in een sprint positie moet kiezen. Zij gaat een belangrijke rol in die sprinttrein vervullen. Een echte sprinttrein hebben we eerder nooit gehad, maar nu is een lead-out-trein voor Lorena wel noodzakelijk. Met Elena Cecchini, Christine Majerus, Lonneke Uneken en Barbara Guarischi hebben we rensters die hiervoor geschikt zijn.”

Guarischi is blij met de nieuwe stap in haar loopbaan. „Ik vond het al een eer toen ik via Elena (Cecchini) hoorde dat de ploeg interesse in mij had. Hoewel ik al jaren mee ga in het peloton, zie ik dit als een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan”, zegt ze.

Haar landgenote Cechhini verlengde deze week haar contract bij SD Worx tot eind 2023.

Opnieuw kuitblessure voor AC Milan-doelman Maignan

10.47 uur: Mike Maignan, de Franse keeper van AC Milan, heeft woensdag tijdens de training een blessure aan zijn linkerkuit opgelopen. Door de blessure staat Maignan minstens tien dagen aan de kant.

Over tien dagen wordt de doelman opnieuw onderzocht. De 27-jarige doelverdediger miste eerder al vijf wedstrijden vanwege een soortgelijke blessure aan zijn rechterkuit. Hij hoopte dat hij op tijd fit zou zijn voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Monza.

AC Milan, dat afgelopen seizoen de titel greep in de Italiaanse Serie A, staat momenteel op de derde plek met 23 punten na 10 wedstrijden. Napoli voert het klassement aan met 26 punten.

Phoenix Suns beginnen NBA-seizoen met inhaalrace

08.03 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben het nieuwe seizoen in de NBA ingeluid met een fraaie inhaalrace. De Suns maakten thuis tegen Dallas Mavericks een achterstand van 22 punten ongedaan en wonnen alsnog met 107-105. In het derde kwart stonden de Suns met 67-45 achter.

Damion Lee besliste het duel met nog 9,7 seconden op de klok, toen het 105-105 stond. In de laatste tellen deed Luka Doncic, de sterspeler van de Mavericks, nog vergeefs een poging om er met een driepunter 108-107 voor zijn ploeg van te maken. Hij had met een halve minuut te spelen de score, met vijf punten op een rij, nog op 105-105 gebracht.

Doncic begon het seizoen met 35 punten en daarmee was hij de topschutter van de avond. Devin Booker nam namens de thuisploeg 28 punten voor zijn rekening. „Of we nou met 30 punten verschil winnen of verliezen, we hebben sowieso nog 81 duels te gaan”, bleef Booker nuchter.

„Ik weet niet of de openingswedstrijd een extra stimulans was, maar het was gewoon een van de 82 wedstrijden. Maar soms kunnen we ons, naarmate het seizoen vordert, niet eens meer herinneren tegen wie we zijn begonnen”, zei coach Jason Kidd van de Mavericks. „Het is onze taak om dit seizoen een manier te vinden om uitwedstrijden te winnen, met een ander team dan vorig jaar. We zijn elkaar nog steeds aan het leren kennen.”

De Suns en de Mavericks troffen elkaar vorig seizoen in de halve finales van de Western Conference. Toen wonnen de Mavericks, die uiteindelijk in de eindstrijd van de Western Conference verloren van Golden State Warriors.

Gauff en Garcia plaatsen zich voor WTA Finals

08.00 uur: Coco Gauff en Caroline Garcia hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Het tweetal vergezelt van 31 oktober tot en met 7 november Iga Swiatek, Ons Jabeur en Jessica Pegula. Er zijn nog drie tickets te vergeven voor het toernooi in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).

De 18-jarige Gauff is de jongste deelneemster aan het eindejaarstoernooi sinds 2005. Zeventien jaar geleden bereikte Maria Sjarapova als tiener de halve finales. Voor Garcia (29) wordt het in het enkelspel haar tweede deelname aan de WTA Finals. Ook vijf jaar geleden behoorde ze tot de acht beste speelsters van het seizoen.

Aryna Sabalenka maakt ook nog kans op plaatsing, maar de speelster uit Belarus bewees zichzelf een slechte dienst met een nederlaag in Guadalajara. Ze verloor met 6-4 2-6 6-2 van de Russin Ljoedmila Samsonova. Het WTA-toernooi van Guadalajara is het laatste grote toernooi waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals.

Victoria Azarenka uit Belarus schaarde zich ten koste van de Spaanse Paula Badosa bij de laatste zestien. Badosa gaf na de eerste set, met 6-2 gewonnen door Azarenka, ziek op. Badosa staat elfde op de jaarranglijst en kan dus plaatsing voor de Finals vergeten.

Amnesty start petitie om voortdurende uitbuiting arbeiders Qatar

07.16 uur: Met een petitie hoopt Amnesty International er alsnog voor te zorgen dat FIFA met een compensatiefonds komt voor uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar. De mensenrechtenorganisatie stelt vrijdag dat duizenden mensen die meewerken aan WK-projecten in de oliestaat nog steeds onder slechte omstandigheden werken. „Nu het WK nadert, is het werk om arbeidsmigranten tegen uitbuiting te beschermen nog maar half af”, aldus Amnesty International.

De oproep van de mensenrechtenorganisatie is niet nieuw. Al maanden pleit Amnesty bij de mondiale federatie FIFA voor een compensatiefonds van 440 miljoen dollar - gelijk aan het prijzengeld voor het WK - om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren. In de afgelopen jaren zijn waarschijnlijk zo’n 6500 migranten in Qatar overleden aan allerlei oorzaken, die volgens Amnesty samenhangen met de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij de WK-stadions moesten bouwen.

Ondanks toezeggingen van Qatar - en „enkele duidelijke verbeteringen” - worden de twee miljoen arbeidsmigranten in Qatar volgens Amnesty nog steeds geconfronteerd met problemen „zoals te laat betaalde of onbetaalde lonen, het ontzeggen van rustdagen, onveilige arbeidsomstandigheden, belemmeringen bij het veranderen van baan en beperkte toegang tot de rechter.”

Woensdag werd duidelijk dat Nederland een regeringsafvaardiging naar het voetbaltoernooi in Qatar stuurt. Amnesty vindt dat de regering zich publiekelijk moet uitspreken over de situatie in het land. Volgens een woordvoerder van Amnesty heeft de regering zich nog altijd niet openlijk achter het plan van het compensatiefonds geschaard.