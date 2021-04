Noodkreet Aleksander Ceferin aan Engelse clubs: ’Kom bij zinnen’

„Jullie blijven welkom om je in te schrijven voor onze toernooien. Wij gaan deze wedstrijd niet verliezen en zijn niet bereid tot een compromis”, kwam de Sloveense voorzitter ook direct weer met zijn stevige oorlogstaal. „Het maakt ons niet uit of jullie initiatief uit hebzucht, arrogantie of onwetendheid komt, maar maak je fout goed. Doet het voor de Engelse fans, voor heel Engeland als ’home of football’.