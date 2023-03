Luuk de Jong stopt als international

„Ik stop met interlandvoetbal. Het was een eer. Bedankt voor alle herinneringen”, zo schrijft de aanvaller.

In een persverklaring vanuit de KNVB licht hij verder toe: „Het was altijd een eer voor mij deel uit te maken van het Nederlands elftal. Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV.”

Bondscoach Ronald Koeman kreeg het nieuws donderdag te horen. „Ik was enigszins verrast toen Luuk mij gisteren belde met het nieuws dat hij niet langer beschikbaar was voor het Nederlands elftal. Maar ik heb begrip voor zijn uitleg dat hij zich honderd procent wil concentreren op PSV. We gaan hem missen. Zowel in het veld, als buiten de lijnen.

39 interlands

De Jong droeg sinds 2011 39 keer het Oranje en was acht keer trefzeker. Hij speelde zowel op het Euro 2020 als het WK van afgelopen jaar. Hij was op dat laatste toernooi invaller tijdens de kwartfinale tegen Argentinië. In de verloren strafschoppenreeks was hij toen met zijn laatste trap in het Oranje-shirt trefzeker.

Op het EK van 2012 zat De Jong ook bij de selectie, maar maakte hij geen minuten.