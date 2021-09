Willem II trekt droomstart door in derby

Willem II heeft na slechts zes speelronden in dit seizoen evenveel punten (dertien) als vorig seizoen na twintig speelronden. Met de grootst mogelijke moeite wisten de Tilburgers toen onder leiding van Zeljko Petrovic degradatie af te wenden. Pas op de laatste speeldag speelde Willem II zich veilig.

Ⓒ ProShots

Niemand had toen kunnen vermoeden, dat Willem II in het nieuwe seizoen zo uit de startblokken zou schieten. Het opvallende is dat de nieuwe trainer Fred Grim voornamelijk een beroep doet op spelers, die vorig seizoen ook al actief waren in Tilburg. De grootste impuls van buitenaf is de Noorse verdediger Ulrik Jenssen, een betrouwbare centrale verdediger.

In Waalwijk was de voorpret voor de derby groot geweest. Sinds 2012 was er in Waalwijk niet meer met publiek tegen Willem II gespeeld. Maar de verwachtingen werden niet ingelost. Na een redelijk gelijkopgaande helft, waarin Willem II het iets betere veldspel liet zien, was het na rust erop en erover voor de Tilburgers. Het bal werd geopend door Kwasi Wriedt, die weer eens op de goede plaats stond, en zijn derde seizoenstreffer maakte. Even later verdubbelde Mats Köhlert de score door de rebound te benutten van een schot van Ché Nunnely. Het was de eerste goal van de kleine Duitser in de Eredivisie in ruim anderhalf jaar tijd.

In de blessuretijd redde RKC nog wel de eer via Melle Meulensteen, die de bal uitstekend binnenschoof na terugleggen van Kramer. In de resterende minuut wisten de Waalwijkers alleen geen nieuwe kansen meer af te dwingen. Zodoende namen de Tilburgers de drie punten mee naar huis.