Wuytens verruilt AZ voor tweededivisionist Lommel

Voor zijn periode bij AZ speelde Wuytens voor Willem II, dat hem in 2013 transfervrij overnam van Germinal Beerschot Antwerpen. Daarvoor kwam hij ook uit voor De Graafschap en PSV.

Vorige maand werd al duidelijk dat Wuytens AZ zou gaan verlaten. Hij had zijn zinnen gezet op een nieuwe club en weigerde zijn contract te verlengen.

SK Lommel is sinds kort in handen van de City Football Group, dat ook eigenaar is van Manchester City.