Lucinda Brand wint in Boom en verstevigt leiding in Superprestige

Brand moest de koppositie vroeg in de race nog aan Van der Heijden laten. Nadat ze die had ingerekend, ging de wereldkampioene er in de derde ronde alleen vandoor. Ondertussen had de grootste concurrente van Brand in de Superprestige, Betsema, problemen met haar schoeisel, waardoor ze veel tijd verloor.

Toch knokte Betsema zich nog knap naar voren. Ze kwam in de slotfase dicht bij Van der Heijden, maar het lukte haar net niet om nog tweede te worden. De eerste plaats was voor Brand, die voor de negende keer dit seizoen een cross won, met 35 tellen voorsprong op de rest. De Canadese Maghalie Rochette was op de vierde plaats de eerste niet-Nederlandse.

Bij de mannen, die later op de zaterdagmiddag in actie komen, maakt Wout van Aert in deze wedstrijd zijn rentree in het veld.