Wout van Aert wint ondanks val souverein bij veldritrentree

Er werd redelijk traag gestart, waardoor Van Aert en Tom Pidcock - die ook zijn seizoensdebuut maakte - snel konden opschuiven. De twee moesten immers middenin het veld starten, omdat het hun eerst koers van het seizoen betrof. Tijdens de tweede ronde toonde Van Aert voor het eerst zijn klasse door stevig door te trappen tot de top op een klim waar de rest van het veld van de fiets moest. Aerts was de enige die hem bij kon houden, maar hij maakte al snel twee fouten die hem ver terugsloegen.

Zodoende had Van Aert al snel een enorme voorsprong, dit terwijl hij vooraf nog had aangegeven niet verwacht had mee te doen voor de zege. Zijn marge werd door veel valpartijen bij de achtervolgers alleen maar groter. Zelf ging de Belgisch kampioen ook een keer hard onderuit, maar daardoor kwam zijn overwinning nooit in gevaar. Aerts greep ondanks meerdere crashes toch de tweede plek op een minuut en 40 seconden. De Nederlandse Europees kampioen Lars van der Haar werd derde. Pidcock werd bij zijn rentree zevende.

Brand wint voor twee landgenoten

Lucinda Brand heeft met overmacht de Superprestige-cross van Boom gewonnen. De Nederlandse bleef haar landgenoten Inge van der Heijden en Denise Betsema ruimschoots voor. Ze verstevigde hierdoor haar leiding in het klassement.

Lucinda Brand. Ⓒ ANP/HH

Brand moest de koppositie vroeg in de race nog aan Van der Heijden laten. Nadat ze die had ingerekend, ging de wereldkampioene er in de derde ronde alleen vandoor. Ondertussen had de grootste concurrente van Brand in de Superprestige, Betsema, problemen met haar schoeisel, waardoor ze veel tijd verloor.

Toch knokte Betsema zich nog knap naar voren. Ze kwam in de slotfase dicht bij Van der Heijden, maar het lukte haar net niet om nog tweede te worden. De eerste plaats was voor Brand, die voor de negende keer dit seizoen een cross won, met 35 tellen voorsprong op de rest. De Canadese Maghalie Rochette was op de vierde plaats de eerste niet-Nederlandse.