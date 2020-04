Bram van Polen, marathonman tijdens coronacrisis

Bram van Polen Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Medespelers bij PEC Zwolle vroegen zich af of Bram van Polen (34) van gekkigheid niet wist wat hij moest doen tijdens de coronacrisis. In ongeveer de duur van een Eredivisie-duel, had hij een halve marathon gelopen. Een uur een 33 minuten deed hij over de 21 kilometer op de Veluwe. „Het was nog een beetje zoeken, ik ga het ook niet elke dag doen”, lacht de in Harderwijk woonachtige captain van de Zwollenaren. „Maar ik moet mezelf een beetje triggeren, pijn doen. Dat kan ik heel goed.”