Sport Kort: Handballers in EK-kwalificatie tegen Kroaten, Grieken en Belgen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Training MotoGP Argentinië uitgesteld als gevolg oorlog Oekraïne

21.07 uur: De eerste training voor de MotoGP van Argentinië is 24 uur uitgesteld. Volgens de organisatie van het evenement is dit een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door allerlei maatregelen tegen Rusland lopen vluchten met noodzakelijk materiaal voor meerdere teams vertraging op.

„Twee vluchten met een vracht die voor alle klassen noodzakelijk is arriveren niet eerder dan vrijdag”, aldus een verklaring van de organisatie. „Daardoor is het onmogelijk de oefensessie op tijd te laten beginnen. Daarom gaan we nu zaterdag van start.”

Carmelo Ezpeleta, een hoge functionaris bij MotoGP-rechtenhouder Dorna Sports, verwacht dat de sport in zijn algemeenheid de komende tijd meer problemen krijgt. „Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer de vervoersproblemen internationaal ook zullen toenemen. De sport heeft daardoor een groeiend logistiek probleem.”

Handballers in EK-kwalificatie tegen Kroaten, Grieken en Belgen

19.32 uur: De Nederlandse handballers treffen in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 Kroatië, Griekenland en België. Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Berlijn werd verricht. Oranje-international Bobby Schagen had daarbij een actieve rol.

Het EK wordt in januari 2024 gehouden in Duitsland. Er doen 32 landen mee aan de kwalificatiefase. Daarvan stromen 24 landen door naar het hoofdtoernooi. Kroatië is het topland in groep 5. De wereldkampioen van 2003 was drie keer verliezend finalist op een EK, voor het laatst in 2020.

De kwalificatie begint in het weekeinde van 12 en 13 oktober. Nederland nam in januari voor de tweede keer deel aan het EK. Daarin werd voor het eerst de hoofdronde bereikt en eindigde ploeg als tiende.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt half april in een play-off tegen Portugal om WK-deelname. Op 14 april is er een duel in Portugal, drie dagen later valt in Eindhoven de beslissing. Het WK is in januari volgend jaar in Zweden en Polen.

Voorzitter Algerijnse voetbalbond stapt op na missen WK

18.51 uur: Voorzitter Charaf-Eddine Amara is opgestapt bij de Algerijnse voetbalbond. Hij nam de beslissing nadat zijn land in de play-offs van het wereldkampioenschap voetbal had verloren van Kameroen. Er is overigens wel protest aangetekend tegen de nederlaag.

„Met de uitschakeling komt een droom ten einde”, zegt de vertrekkende man. „We stonden op tien seconden van het WK. Voetbal kan soms wreed zijn.”

Algerije gaat wel in beroep tegen de uitslag. De voetbalbond wil dat de return wordt overgespeeld vanwege de „schandalige arbitrage.” „We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen.” De bond heeft wereldvoetbalbond FIFA gevraagd naar de zaak te kijken.

ADO contracteert Braziliaanse aanvaller van Oekraïense club

18.13 uur: ADO Den Haag heeft een Braziliaanse voetballer van een Oekraïense club gecontracteerd. Het gaat om Felipe Pires, die tot het einde van het seizoen is vastgelegd. Hij komt van SK Dnipro-1. De internationale regels staan een tussentijdse transfer uit Oekraïne tijdelijk toe, vanwege de Russische inval in het land.

De 26-jarige linksbuiten maakte in 2014 de overstap naar Europa en kwam terecht bij RB Leipzig, zo laat de Haagse club uit de eerste divisie weten. De in São Paulo geboren Pires kwam uit voor clubs in Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Brazilië en Portugal, voordat hij de afgelopen winter bij SK Dnipro-1 onderdak vond.

Premier League staat toch weer vijf wissels toe

17.29 uur: De Premier League staat met ingang van volgend seizoen toch weer vijf wissels per club per wedstrijd toe. Bij een stemming bleek een meerderheid van de op het hoogste niveau voetballende clubs in Engeland daar voorstander van te zijn.

Bij het begin van de uitbraak van corona werden de Engelse clubs ook al eens in de gelegenheid gesteld meer wissels toe te passen, net als in veel andere competities. Later koos de Premier League er echter weer voor deze maatregel terug te draaien.

Dat gebeurde omdat veel clubs vonden dat vijf wissels vooral in het voordeel zouden zijn van de topteams, die over bredere en betere selecties beschikken. Een van de argumenten om nu toch weer vijf wissels toe te staan is dat de overvolle programma’s de voetballer heel zwaar belasten.

Trainer Penders langer bij FC Eindhoven

17.00 uur: Rob Penders blijft langer hoofdtrainer van FC Eindhoven. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt dat zijn contract is opengebroken en verlengd tot medio 2024.

Penders is bezig aan zijn eerste seizoen en heeft met de Brabantse ploeg al een paar clubrecords gevestigd. Zo werd de grootste uitoverwinning ooit geboekt bij Jong FC Utrecht (0-6) en recent acht keer op rij gewonnen. Eindhoven staat vierde in de competitie en mag dus nog altijd dromen van promotie naar de Eredivisie.

„Ik heb het goed naar mijn zin hier bij FC Eindhoven”, zegt Penders, oud-speler van RBC Roosendaal en NAC Breda. „Vanaf het eerste moment was er een goede klik en dat is niet veranderd.”

Complete technische staf Nigeria weg na missen WK voetbal

15.20 uur: De Nigeriaanse voetbalbond (NNF) heeft de complete coachstaf van de nationale ploeg ontslagen. Dat gebeurde na de verrassende uitschakeling voor het WK voetbal door Ghana. Technisch directeur Augustine Eguavoen stapte zelf op.

Ghana had dinsdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja genoeg aan een 1-1-gelijkspel, nadat het eerste duel in 0-0 was geëindigd. Boze fans bestormden na afloop het veld. Een Zambiaanse dopingofficial overleed daarbij, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. Nigeria was sinds 1994 zes van de zeven keer aanwezig op een WK.

„Technisch adviseur Augustine Eguavoen heeft zijn positie per direct opgegeven”, meldde de bond donderdag. „De NNF heeft daarnaast de samenwerking met de volledige technische staf van het team beëindigd. Er zullen nieuwe mensen worden benoemd na een grondige evaluatie om de ’Super Eagles’ nieuw leven in te blazen en om toekomstige uitdagingen op gepaste wijze aan te gaan.”

De voormalig internationals Emmanuel Amuneke, Joseph Yobo en Salisu Yusuf waren vorige maand aangesteld om de ploeg te coachen. Hun werden contracten voor tweeënhalf jaar beloofd, maar daarvan is geen sprake meer.

Zieke judoka Van Dijke mist Grand Slam in Antalya

14.24 uur: Judoka Sanne van Dijke moet de komende Grand Slam in Antalya overslaan. De 26-jarige Van Dijke, die vorig jaar de enige Nederlandse judomedaille binnenhaalde op de Olympische Spelen van Tokio, is ziek. Van Dijke pakte in Japan brons in de klasse tot 70 kilogram.

De Grand Slam in de Turkse stad begint vrijdag. Nederland doet met zestien judoka’s mee, acht vrouwen en acht mannen. Hilde Jager is nu de enige Nederlandse vertegenwoordigster in de klasse tot 70 kilogram.

Algerije wil duel met Kameroen om WK-ticket laten overspelen

14.17 uur: Eén dag voor de loting voor het WK voetbal heeft Algerije beroep aangetekend tegen de uitslag van de play-off tegen Kameroen. De Algerijnse voetbalbond wil dat de return wordt overgespeeld vanwege de „schandalige arbitrage.”

Algerije had in Kameroen met 1-0 gewonnen, maar voor eigen publiek stond het na 90 minuten 0-1. In de laatste minuten van de verlenging trok RKC’er Ahmed Touba de stand gelijk, maar diep in de blessuretijd scoorde Karl Toko Ekambi voor Kameroen (1-2). Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zo voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Volgens de Algerijnse bond heeft de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. „We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen”, aldus Algerije. De bond heeft de mondiale federatie FIFA gevraagd naar de zaak te kijken.

FIFA-voorzitter Infantino weer herkiesbaar

13:29 uur Gianni Infantino gaat voor zijn derde termijn als voorzitter van de mondiale voetbalbond FIFA. De 52-jarige Zwitser vertelde aan het einde van het FIFA-congres in Doha dat hij zich herkiesbaar stelt. Volgend jaar loopt zijn tweede termijn af.

„Dit is het eerste congres sinds de verkiezing van 2019 dat we weer fysiek bij elkaar zijn”, zei Infantino in zijn slotwoord. „Het is ook tevens het laatste reguliere congres tot de volgende verkiezingen, volgend jaar. Omdat jullie hier bijna allemaal bij elkaar zijn, als leden van de FIFA, wil ik jullie als eerste vertellen dat ik op het 73e FIFA-congres herkiesbaar ben.” De Zwitser kreeg daarop applaus vanuit de zaal.

Infantino werd begin 2016 gekozen tot voorzitter van de FIFA, als opvolger van zijn landgenoot Sepp Blatter. Die was een jaar eerder herkozen, maar stapte enkele dagen later onder grote druk op vanwege een groot corruptieschandaal binnen de FIFA. Infantino, die eerder bij de Europese bond UEFA werkte, werd in 2019 in Parijs herkozen. Hij had toen geen tegenkandidaat.

Zweedse basketbalbond zet speler uit ploeg om contract in Rusland

13:28 uur De Zweedse basketbalbond heeft Jonas Jerebko uit de selectie gezet, omdat hij onlangs een contract tekende bij de Russische club CSKA Moskou. Volgens de bond gaat de 35-jarige Jerebko, die jarenlang in de NBA speelde, daarmee in tegen de duidelijke stellingname van Zweden en de internationale basketbalfederatie FIBA tegen Rusland.

Dat land werd onlangs vanwege de militaire inval in Rusland uitgesloten van vrijwel alle internationale sportevenementen. Russische clubs mogen ook niet buiten de eigen landsgrenzen spelen. Desondanks besloot Jerebko, die eerder al in Rusland speelde, recentelijk een contract te tekenen in Moskou.

Jerebko kreeg in een gesprek met de bond te horen dat hij daarom voorlopig niet meer welkom is bij de nationale ploeg. De routinier, die in de NBA speelde voor Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz en Golden State Warriors, maakte deel uit van de ploeg die onlangs bij een interland nog protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne. De Zweedse bond startte ook een inzamelingsactie voor de slachtoffers.

Parcours WK wielrennen in Australië onthuld

11:46 uur De internationale wielerfederatie UCI heeft het parcours gepresenteerd voor de wegwedstrijden bij de WK wielrennen van dit jaar in Australië. De vrouwen rijden 164,3 kilometer, de strijd om de regenboogtrui bij de mannen gaat over 266,9 kilometer. Eerder werd al bekend dat de vrouwen en mannen voor het eerst de tijdrit op dezelfde dag (18 september) en op hetzelfde parcours van 34,2 kilometer afleggen.

De wegwedstrijd voor de wielrensters is op zaterdag 24 september, de mannen sluiten de WK een dag later af. De wedstrijden beginnen in Helensburgh en eindigen in het zuidelijker gelegen Wollongong. Na de beklimming van Mount Keira, een klim van 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent, leggen de vrouwen zes keer een lokaal circuit af. De mannen rijden twaalf rondes. Onderdeel daarvan is Mount Pleasant, een klim van ruim 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent.

„Het organisatiecomité heeft samen met de UCI zware, technische en uitdagende parcoursen uitgezet”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient. De Franse wielrenner Julian Alaphilippe prolongeerde vorig jaar in België zijn wereldtitel. Bij de vrouwen ging de regenboogtrui naar de Italiaanse Elisa Balsamo, die Marianne Vos klopte in de sprint.

Braziliaanse voetballers stoten Belgen van FIFA-troon

12:15 uur De Braziliaanse voetballers hebben België afgelost aan kop van de wereldranglijst. De ’Rode Duivels’ voerden de ranglijst van de FIFA sinds het najaar van 2018 aan. Na de interlands van de afgelopen weken heeft Brazilië de eerste plek overgenomen.

Mexico, dat zich woensdag plaatste voor het WK in Qatar, kwam de top 10 binnen. De Mexicanen klommen van de twaalfde naar de negende plaats, één plek boven het Nederlands elftal dat op de tiende positie bleef staan. Denemarken zakte van negen naar elf.

Drielandentoernooi handbalsters in Almere door schorsing Belarus

11:48 uur De schorsing van Belarus heeft geleid tot de organisatie van een drielandentoernooi voor de handbalsters uit Nederland, Duitsland en Griekenland in Almere. De teams spelen er hun laatste duels in de kwalificatie voor het EK van eind dit jaar in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro.

Belarus is weggevallen uit de poule door de schorsing van het land, dat Rusland steunt in de oorlog tegen Oekraïne. Het Nederlands team weet zich al verzekerd van de groepswinst en daarmee deelname aan het EK, maar moet nog wel het laatste groepsduel tegen Griekenland afwerken. Dat gebeurt op zondag 24 april in het Topsportcentrum Almere.

Ook Duitsland moet in de EK-kwalificatie nog tegen Griekenland en die wedstrijd is op 21 april. Nederland en Duitsland spelen op zaterdag 23 april een oefenwedstrijd.

Van Zijl volgende handbalinternational die Dortmund verlaat

10:03 uur Handbalinternational Tessa van Zijl verruilt de Duitse topclub Borussia Dortmund voor de Spaanse club Elche. De 25-jarige opbouwspeelster maakt komende zomer de overstap. Elche verwelkomt haar als een aanwinst voor de aanval en benoemt haar ervaring in de Champions League. Van Zijl scoorde dit seizoen al zestien keer in de Europese topcompetitie.

Eerder al maakten cirkelspeelster Merel Freriks en opbouwspeelster Laura van der Heijden hun vertrek bij Borussia Dortmund bekend. Freriks gaat naar het Franse Brest, Van der Heijden speelt vanaf komend seizoen ook bij een Franse club, Chambray Touraine.

Tegenover het vertrek van de drie Nederlandse internationals staat de komst van hoekspeelster Zoë Sprengers en opbouwspeelster Harma van Kreij.

Miami Heat en Dallas Mavericks naar play-offs NBA

08:13 uur De basketballers van Miami Heat en Dallas Mavericks hebben zich geplaatst voor de play-offs van de NBA. De ploeg uit Miami verzekerde zich daarvan met een zege bij concurrent Boston Celtics: 106-98. Dallas Mavericks kwalificeerde zich met een overwinning op Cleveland Cavaliers (120-112). Luka Doncic blonk uit bij de Mavericks met 35 punten en 13 assists.

Phoenix Suns en Memphis Grizzlies waren al zeker van deelname aan de play-offs, die half april beginnen. De Suns boekten bij Golden State Warriors hun 62e zege van het seizoen. Daarmee evenaarden ze het clubrecord uit 1992-1993 en 2004-2005. De ploeg uit Phoenix verloor dit seizoen pas veertien wedstrijden. Jordan Poole gooide in San Francisco 38 punten bij elkaar voor de Suns.

De top 6 van zowel het westen als het oosten plaatst zich rechtstreeks voor de play-offs. De nummer 7 tot en met 10 van beide divisies strijden tussen 12 en 15 april in mini-play-offs om de laatste vier plekken.