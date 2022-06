Sport kort: Jochems grijpt net naast zege in Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ierse ruiter Coyle houdt Jochems van zege in Grote Prijs van Rotterdam

17.51 uur: Springruiter Kevin Jochems heeft op het hippische festijn CHIO in het Kralingse Bos net naast de zege gegrepen in de Grote Prijs van Rotterdam. De 26-jarige Nederlandse ruiter had met zijn paard Cornetboy in de barrage met 37,20 seconden de snelste tijd neergezet, maar zag de Ier Daniel Coyle daar met 36,69 onder duiken.

In de barrage met veertien combinaties, waaronder vier Nederlandse ruiters, verbeterde Jochems de tot dan toe snelste tijd van de Fransman Julien Epaillard van 37,49. Daarna volgden nog spannende minuten voor de Nederlander, die moest toekijken hoe de laatste combinaties het eraf zouden brengen. Alleen de laatste starter Coyle was met Oak Grove’s Carlyle nipt sneller en bleef daarbij foutloos.

Zeilster Akkerman sluit Kielerwoche af als derde

16.23 uur: Zeilster Mirthe Akkerman heeft op de Kielerwoche het brons veroverd in de Laser-klasse. De Friezin finishte als vijfde in de medalrace. Dat was genoeg om haar trainingspartner Maxime Jonker voor te blijven. Jonker eindigde als vierde. Het goud in het Noord-Duitse Kiel was voor de Australische Mara Stransky.

In de Nacra 17 eindigden Laila van der Meer en Bjarne Bouwer als tweede in de medalrace. Het leverde het duo de zevende plaats in de eindrangschikking op.

In de 49er-klasse eindigden Bart Lambriex en Floris van de Werken als vijftiende, niet voldoende voor deelname aan de medalrace.

Schoonspringster Praasterink als elfde naar halve finale WK

15.27 uur: Schoonspringster Guurtje Praasterink heeft op de WK in Boedapest de halve finale bereikt op de 10-metertoren. De 19-jarige Nederlandse noteerde in de voorronde de elfde score, ruim genoeg om met de beste achttien door te gaan naar de halve finale later op zondag. De finale, met de beste twaalf uit de halve eindstrijd, is een dag later.

Praasterink stond na de eerste twee van de vijf pogingen achtste, door een goede tweede sprong. Uiteindelijk eindigde ze op 287,80 punten. De 16-jarige Chinese Chen Yuxi noteerde de hoogste score (413,95), voor haar 15-jarige landgenote en olympisch kampioene Quan Hongchan en Ingrid Oliveira uit Brazilië.

Waterpolosters naar kwartfinales WK

15.14 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben bij de wereldkampioenschappen in Hongarije de kwartfinales bereikt. Oranje versloeg zondag in de tussenronde Canada met 10-7. De periodestanden waren 1-2 2-1 6-2 1-2.

Waar het in de eerste twee periodes nog gelijk op ging, liep Nederland in het derde kwart weg naar een marge van vier treffers. Die moest in het laatste kwart worden verdedigd tegen een aandringend Canada. Er was een hoofdrol voor keepster Laura Aarts die twee treffers moest incasseren, maar ook tal van reddingen verrichtte. Lola Moolhuijzen werd gekozen tot speelster van de wedstrijd. Met twee treffers had het talent Nederland in het derde kwart op een 5-3 voorsprong gezet.

De tegenstander in de strijd om een plaats bij de beste vier is Griekenland, dat net als Nederland vier jaar geleden in Gwangju strandde in de kwartfinales. De Nederlandse bondscoach Evangelos Doudesis treft daarmee in Boedapest zijn landgenoten. De Griek volgde na de Olympische Spelen Arno Havenga op, nadat hij enkele jaren diens assistent was.

Judoka Meyer pakt zilver, Van ’t End en Korrel derde in Mongolië

14.56 uur: Judoka Roy Meyer heeft op de slotdag van de Grand Slam in Ulaanbaatar zilver gepakt in de klasse +100 kilogram. De Bredanaar verloor in de finale van de Rus Inal Tasojev. Voor Noël van ’t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) waren er bronzen medailles in de hoofdstad van Mongolië. Daarmee kwam het totaal aantal medailles voor Nederland op vier. Zaterdag had Frank de Wit al het brons gepakt in de klasse tot 81 kilogram.

Meyer (31) had in de halve finales Hyoga Ota verslagen, de Japanner die kort ervoor Jur Spijkers had uitgeschakeld. Europees kampioen Spijkers bleef daarna steken in de herkansingen. Meyer liet zich door Tasojev verrassen door een snelle ippon.

Van ’t End verloor in de halve finales van de Oezbeek Davlat Bobonov, maar slaagde er in de strijd om het brons in de Kirgiziër Erlan Sjerov in de golden score op drie straffen te zetten. Korrel, net als Spijkers regerend Europees kampioen, werd in de halve finales verrast door een snelle aanval van wereldranglijstaanvoerder Jorge Fonseca uit Portugal. Ook Korrel herpakte zich en zette de Japanner Kentaro Iida gecontroleerd op drie straffen.

Voor Simeon Catharina (-100kg) en Jesper Smink (-90 kg) eindigde het toernooi in de tweede ronde.

Brons voor Van der Ven/Schloesser in wereldbeker handboogschieten

14.54 uur: Handboogschutters Rick van der Ven en Gaby Schloesser hebben in de wereldbekerwedstrijd in Parijs brons gehaald als gemengd recurveteam. In de wedstrijd om de derde plaats was het duo met 6-0 te sterk voor Slovenië. Van der Ven en Schloesser pakten dit seizoen ook brons in de wereldbeker in Zuid-Korea en werden eerder deze maand Europees kampioen op dit onderdeel.

Het Nederlandse duo verloor in de halve finale met 5-3 van de Verenigde Staten, waardoor brons het hoogst haalbare was. Die medaille werd de enige voor Nederland in Parijs.

Sasaki wint maand na gebroken sleutelbenen Moto3-race bij TT

12.03 uur: De Japanse motorracer Ayumu Sasaki heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. Het was zijn eerste zege in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap. Een maand geleden brak hij nog beide sleutelbenen door en val.

Sasaki startte de race vanaf poleposition, maar de 17-jarige Izan Guevara nam al in de tweede ronde de leiding over. De Spanjaard wist rondenlang de leiding te behouden, maar tegen het einde van de race werd het dringen vooraan. Sasaki nam op drie ronden voor het einde de koppositie weer over. Hij weerstond in de spannende slotfase nog een aantal aanvallen van Guevara.

In de slotronde kwamen nog drie coureurs uit de kopgroep gelijktijdig ten val, maar zij bleven ongedeerd. Ook de winnaar van vorig jaar, de Italiaan Dennis Foggia, vloog van de motor af.

De Spanjaard Sergio Garcia finishte als derde en wist nog net de leiding in het kampioenschap te behouden. Guevara liep door zijn tweede plek 4 punten in en heeft nog 3 punten achterstand.

Motorcrosser Gajser steviger aan leiding in MXGP

11.17 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap MXGP in de Grote Prijs van Indonesië verstevigd. De Sloveen won op zijn Honda beide manches op het circuit van Samota-Sumbawa. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde en als zesde. De Nederlander staat vijfde in de WK-stand.

In beide manches eindigde de Spanjaard Jorge Prado als tweede, een positie die hij ook bezet in het klassement na twaalf van de negentien grands prix.

De Nederlander Calvin Vlaanderen eindigde één keer als tiende, Brian Bogers miste beide manches de top 10. In de WK-stand staat Bogers achtste, Vlaanderen is voorlopig de nummer 9. Over drie weken is de Grote Prijs van Tsjechië. Wereldkampioen Jeffrey Herlings is het hele jaar afwezig vanwege een blessure.

Sydney McLaughlin loopt nieuw wereldrecord op 400 meter horden

07.04 uur: Hordenloopster Sydney McLaughlin heeft zaterdagavond op de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Eugene haar eigen wereldrecord op de 400 meter verbeterd. McLaughlin (22) zette in de finale een tijd neer van 51,41 seconden. Daarmee was ze een vijf honderdste seconde sneller dan het wereldrecord dat ze vorig jaar liep op de Olympische Spelen in Tokio. Toen racete ze in 51,46 seconden naar het goud.

Britton Wilson finishte als tweede, met een tijd van 53,08 seconden. De derde plaats ging naar Shamier Little (53,92).