Sport kort: Sasaki wint Moto3-race TT Assen

Sasaki wint maand na gebroken sleutelbenen Moto3-race bij TT

12.03 uur: De Japanse motorracer Ayumu Sasaki heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. Het was zijn eerste zege in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap. Een maand geleden brak hij nog beide sleutelbenen door en val.

Sasaki startte de race vanaf poleposition, maar de 17-jarige Izan Guevara nam al in de tweede ronde de leiding over. De Spanjaard wist rondenlang de leiding te behouden, maar tegen het einde van de race werd het dringen vooraan. Sasaki nam op drie ronden voor het einde de koppositie weer over. Hij weerstond in de spannende slotfase nog een aantal aanvallen van Guevara.

In de slotronde kwamen nog drie coureurs uit de kopgroep gelijktijdig ten val, maar zij bleven ongedeerd. Ook de winnaar van vorig jaar, de Italiaan Dennis Foggia, vloog van de motor af.

De Spanjaard Sergio Garcia finishte als derde en wist nog net de leiding in het kampioenschap te behouden. Guevara liep door zijn tweede plek 4 punten in en heeft nog 3 punten achterstand.

Motorcrosser Gajser steviger aan leiding in MXGP

11.17 uur: Motorcrosser Tim Gajser heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap MXGP in de Grote Prijs van Indonesië verstevigd. De Sloveen won op zijn Honda beide manches op het circuit van Samota-Sumbawa. Glenn Coldenhoff eindigde als vierde en als zesde. De Nederlander staat vijfde in de WK-stand.

In beide manches eindigde de Spanjaard Jorge Prado als tweede, een positie die hij ook bezet in het klassement na twaalf van de negentien grands prix.

De Nederlander Calvin Vlaanderen eindigde één keer als tiende, Brian Bogers miste beide manches de top 10. In de WK-stand staat Bogers achtste, Vlaanderen is voorlopig de nummer 9. Over drie weken is de Grote Prijs van Tsjechië. Wereldkampioen Jeffrey Herlings is het hele jaar afwezig vanwege een blessure.

Sydney McLaughlin loopt nieuw wereldrecord op 400 meter horden

07.04 uur: Hordenloopster Sydney McLaughlin heeft zaterdagavond op de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Eugene haar eigen wereldrecord op de 400 meter verbeterd. McLaughlin (22) zette in de finale een tijd neer van 51,41 seconden. Daarmee was ze een vijf honderdste seconde sneller dan het wereldrecord dat ze vorig jaar liep op de Olympische Spelen in Tokio. Toen racete ze in 51,46 seconden naar het goud.

Britton Wilson finishte als tweede, met een tijd van 53,08 seconden. De derde plaats ging naar Shamier Little (53,92).