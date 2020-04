KNVB luidt noodklok: schade gaat richting 400 miljoen euro

„Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal”, zo schrijft Gudde volgens de NOS in een brief aan het kabinet en de burgemeesters.

Besluitvorming na stopgezette competities

Afgelopen week werd bekend dat de competities in Nederland van het seizoen 2019/2020 niet worden uitgespeeld. Na overleg met de clubs uit het betaald voetbal bepaalde de bond onder meer dat Ajax het ’beste’ ticket voor de Champions League krijgt, ADO Den Haag en RKC Waalwijk niet degraderen, De Graafschap en Cambuur niet promoveren en het ticket voor Europa League-voetbal dat klaarlag voor de bekerwinnaar naar Feyenoord gaat, als nummer 3 van de ’eindstand’ van de Eredivisie. Die besluitvorming ontlokte felle reacties bij onder meer FC Utrecht (dat naast Europees voetbal grijpt), AZ, SC Cambuur en De Graafschap.

„Veel van de kosten betreffen doorlopende contracten, afschrijvingskosten, huur- en onderhoudskosten. Die zijn binnen het betaald voetbal niet eenvoudig te beperken. Om dat allemaal op te vangen, is dan ook hulp en samenwerking met de overheid nodig om het voortbestaan van de sector te kunnen waarborgen”, zo laat Gudde weten.

Misgelopen transferopbrengsten

Het niet uitspelen van de jaargang 2019/2020 én alle beperkingen rond de start van het volgende seizoen zouden de clubs volgens Gudde al zo’n 300 miljoen euro schade opleveren. En ook de geschatte transferopbrengsten die de clubs mislopen zouden daar bovenop nog eens zo’n 60 tot 100 miljoen euro kunnen zijn.

De KNVB kwam zelf eerder al met een noodfonds, en liet vrijdag na de bekendmaking van de besluitvorming direct weten dat het vindt dat Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II (de clubs die zich hebben verzekerd van Europees voetbal, red.) de morele verplichting hebben om 25 procent van hun startpremie af te staan aan de overige clubs in het betaalde voetbal.

’Nederland niet isoleren’

„We moeten ervoor waken dat we het Nederlandse betaald voetbal niet gaan isoleren binnen Europa”, vindt Gudde. „Dit zou de sportieve positie van Nederlandse clubs voor een langere periode ernstig schaden.” De directeur verwijst daarmee naar landen als Duitsland, Engeland, Italië en Spanje, die bezig zijn met allerlei protocollen om het competitievoetbal van het huidige seizoen op (relatief korte) termijn weer te kunnen hervatten.

De KNVB bevestigt de inhoud van de brief, die is verstuurd naar de burgemeesters, minister Martin van Rijn (Sport), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de Tweede Kamer.