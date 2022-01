Ook Feyenoord aast op Riechedly Bazoer

De zesvoudig Oranje-international, die voor het tweede jaar op rij bezig is aan een sterk seizoen, is ook in beeld bij PSV en Benfica. Bazoer staat te popelen om terug te keren in de top en maakt het liefst zo snel mogelijk de stap omhoog.

Feyenoord, dat in de strijd om Veerman niet kon opbieden tegen PSV, wil op korte termijn een bod neerleggen bij Vitesse. Omdat Bazoer nog maar een half jaar onder contract staat in Arnhem, is hij beduidend goedkoper dan de Heerenveen-middenvelder.

Eerder werd duidelijk, dat PSV oriënterend heeft gesproken met Irchandly Bazoer, de broer van de Vitesse-speler, die ook zijn manager is. PSV gaf bij die gelegenheid te kennen onder de indruk te zijn van de ontwikkeling die Bazoer heeft doorgemaakt en hem te beschouwen als een potentiële versterking voor komende zomer.

