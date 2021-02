Duo Red Bull Salzburg krijgt schorsing van drie maanden na nemen van verboden pil

Het duo nam net als Ajax-keeper Andre Onana een pil, waarin een middel dat op de dopinglijst staat is verwerkt. Alleen omdat de spelers het medicijn kregen voorgescheven van de dokter van Malinese voetbalploeg tijdens de interlandperiode is hun straf een stuk lager dan die van de Kameroener. De verantwoordelijke dokter bij de nationale ploeg van Mali is per direct geschorst door de voetbalbond.

„We zijn blij dat er duidelijkheid is over de strafmaat in deze situatie”, zegt trainer Stephen Reiter. „Het is hoe dan ook een flinke klap voor ons, dit terwijl het niet onze fout is op wat voor manier dan ook.”

Zonder Camara en Koita moet Salzburg het om 21.00 opnemen in de Europa League tegen Villarreal.