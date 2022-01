Sport kort: Bas Dost bezorgt Club Brugge zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Canada zet met zege op VS grote stap naar WK in Qatar

23:10 uur De Canadese voetballers hebben met winst op de Verenigde Staten (2-0) een grote stap gezet richting deelname aan het WK in Qatar. Spits Cyle Larin opende in Hamilton al vroeg de score, diep in blessuretijd besliste Sam Adekugbe het duel. Canada verstevigde de eerste plaats in de kwalificatie, met nu 4 punten voorsprong op de Amerikanen.

De nummers 1 tot en met 3 van de kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer 4 gaat de play-offs in. Mexico kan de tweede plek overnemen van de Verenigde Staten als het wint van Costa Rica. De Mexicanen hebben nu 5 punten minder dan Canada, dat één keer meedeed aan het WK: in 1986.

Bij 'Team USA' werd oud-Ajacied Sergiño Dest (nu FC Barcelona) een kwartier voor tijd gewisseld. Luca De La Torre van Heracles Almelo bleef op de bank.

Dost bezorgt Club Brugge zege in Belgische competitie

23:00 uur Bas Dost heeft Club Brugge een overwinning bezorgd in de Belgische competitie. De spits maakte in de uitwedstrijd tegen KV Kortrijk kort na rust het enige doelpunt: 0-1. De ploeg van trainer Alfred Schreuder hield de achterstand op koploper Union daardoor beperkt tot 9 punten. Eerder in de week eindigde de topper tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst in Brugge in 0-0.

Dost maakte zijn elfde doelpunt van het seizoen. Hij kon op aangeven van Charles De Ketelaere de bal vlak voor de doellijn intikken. Schreuder haalde de spits zo’n 20 minuten voor tijd naar de kant. Aanvoerder Ruud Vormer speelde wel de hele wedstrijd. Oranje-international Noa Lang ontbrak vanwege een positieve coronatest.

Union, de verrassende nummer 1 in België, won eerder op de dag met 1-0 van Anderlecht. Een vroeg doelpunt van de Deense middenvelder Casper Nielsen bleek genoeg voor de thuisploeg, met oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop in de basis. Anderlecht, met onder anderen Joshua Zirkzee en Wesley Hoedt in de ploeg, zag de achterstand op Union oplopen tot 15 punten.

Antwerp, dat met 1-0 won bij AA Gent dankzij een doelpunt van de Nigeriaan Alhassan Yusuf, staat derde met 10 punten achterstand.

Tunesië ontslaat bondscoach na nederlaag in Afrika Cup

21:15 uur Mondher Kebaier is niet langer de bondscoach van de nationale voetbalploeg van Tunesië. Een dag nadat het land op de Afrika Cup in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Burkino Faso (0-1) meldde de Tunesische voetbalbond afscheid te hebben genomen van Kebaier. Hij wordt opgevolgd door Jalel Kadri, die op het toernooi in Kameroen nog zijn assistent was.

Kebaier was sinds augustus 2019 de bondscoach van Tunesië. De bond gaf geen toelichting op zijn ontslag.

Zweden voor de vijfde keer Europees kampioen handbal

20:13 uur De handballers van Zweden zijn in Boedapest Europees kampioen geworden. In de finale werd titelverdediger Spanje met 27-26 verslagen dankzij een treffer in de laatste minuut. Zweden is voor de vijfde keer de beste van Europa.

Eerder in het toernooi had Spanje nog met 32-28 van Zweden gewonnen. Nu was het de hele wedstrijd spannend en stond de titelverdediger halverwege nipt voor. Die achterstand wist Zweden in de loop van de tweede helft goed te maken.

De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Denemarken. Na een gelijke stand in de reguliere speeltijd bleek de wereldkampioen in de extra tijd sterker dan olympisch kampioen Frankrijk.

Amaury Capiot pakt zege in opening West-Europese wielerseizoen

17:17 uur De Belg Amaury Capiot heeft de GP La Marseillaise gewonnen. De wedstrijd geldt als de opening van het West-Europese wielerseizoen. Het was de eerste overwinning voor de 28-jarige wielerprof van Arkéa-Samsic.

Capiot versloeg in de sprint van een eerste groep de Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Spanjaard Francisco Galván. De Noor Edvald Boasson Hagen, die de sprint aantrok, eindigde net naast het podium.

Capiot is de zoon van oud-wielrenner en voormalig ploegleider Johan Capiot.

Paris SG-verdediger Ramos mist wellicht weerzien met Real Madrid

15.27 uur: De Spaanse verdediger Sergio Ramos van Paris Saint-Germain mist mogelijk het weerzien met zijn vroegere club Real Madrid in de Champions League. De 35-jarige routinier heeft volgens zijn Franse club last van een spierblessure in zijn rechterkuit. Het lijkt er vooralsnog op dat het om een lichte blessure gaat, aldus PSG.

„We bekijken het van dag tot dag. We kunnen nu nog niet zeggen hoe lang hij aan de kant staat en wanneer hij weer kan gaan trainen en spelen”, liet trainer Mauricio Pochettino weten.

Ramos mist sowieso de bekerwedstrijd maandag tegen Nice. Op 15 februari wacht de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Ramos speelde zestien jaar voor de ’Koninklijke’ voordat hij vorig jaar zomer transfervrij naar PSG overstapte.

De Spaanse international heeft tot dusver nog weinig gespeeld bij zijn nieuwe club. Door een reeks van blessures kwam hij nog maar in vijf duels in actie.

Handballer Steins in sterrenteam van EK

15.24 uur: De Nederlandse handballer Luc Steins heeft een plek gekregen in het sterrenteam van het EK. De Limburgse spelmaker van Oranje behoort volgens een panel van experts en handbalfans, die via een app hun stem konden uitbrengen, tot de zeven beste spelers van het toernooi. De handballers bereikten met twee verrassende overwinningen de hoofdronde van het EK en eindigden op de tiende plaats, hoewel ze gedurende het toernooi steeds te maken hadden met coronabesmettingen binnen de selectie.

De Zweedse middenopbouwspeler Jim Gottfridsson werd net als op het EK van 2018 gekozen tot meest waardevolle speler (MVP). De 29-jarige Zweed neemt het zondagavond met zijn land in de finale in Boedapest op tegen Spanje. Gottfridsson maakte vooralsnog 33 doelpunten en gaf 47 assists.

Skiesters Hütter en Brignone met gedeelde zege naar Spelen

13.59 uur: De laatste wereldbekerwedstrijd voor skiesters in de aanloop naar de Olympische Spelen van Beijing heeft twee winnaressen opgeleverd. De Oostenrijkse Cornelia Hütter en Federica Brignone uit Italië deelden de winst op de super-G in Garmisch-Partenkirchen. Beiden legden de race op de Kandahar-piste af in 1.18,19.

„Fantastisch om de zege met ’Conny’ te delen”, zei de 31-jarige Brignone, die haar negentiende wereldbekeroverwinning boekte en haar derde van dit seizoen op de super-G. „Zij heeft zoveel crashes meegemaakt. Een gedeelde zege is voor ons beiden goed.” Tamara Tippler, landgenote van Hütter, eindigde als derde op 0,82 seconde.

Brignone verstevigde de leiding in het wereldbekerklassement van de super-G. In de algemene rangschikking neemt de Italiaanse de derde plaats in, achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin en Petra Vlhova uit Slowakije. Zij sloegen de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen over. Shiffrin arriveerde dit weekeinde al in Beijing, waar komende week de Winterspelen beginnen. Brignone pakte bij de Spelen van vier jaar geleden in Pyeongchang brons op de reuzenslalom.

Giri sluit schaaktoernooi Wijk aan Zee met remise af op plek vier

13.10 uur: Schaker Anish Giri heeft Tata Steel Chess in Wijk aan Zee afgesloten met een vlotte remise tegen de Hongaar Richárd Rapport. Na slechts veertien zetten was de partij voorbij. Rapport bleef daardoor met 8 punten Giri (7,5) voor in het eindklassement.

De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen stelde zaterdag met een zege op de Amerikaan Fabiano Caruana in de voorlaatste ronde al zijn achtste eindzege in Wijk aan Zee veilig. Carlsen kreeg zondag in de dertiende ronde zonder te spelen nog een punt cadeau, omdat zijn beoogde tegenstander Daniil Doebov zich vrijdag vanwege een positieve coronatest had moeten terugtrekken uit het toernooi.

Carlsen eindigde ongeslagen bovenaan met 9,5 punten. Sjachrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan werd tweede met 8 punten. Rapport eindigde met net zo veel punten als derde. Giri, die verloor van Carlsen en titelverdediger Jorden van Foreest, sluit het toernooi af als nummer 4.

„Ik heb geprobeerd om me, ondanks de moeilijke omstandigheden, zo goed mogelijk voor te bereiden op dit toernooi”, zei Giri, die vorig jaar via een tiebreak de eindzege in Wijk aan Zee aan Van Foreest had moeten laten. „Maar achteraf moet ik bekennen dat ik niet altijd de juiste dingen heb gedaan. Ik heb een paar goede partijen gespeeld, maar ook te veel tegenvallende. Ik ben daarom niet heel blij met hoe dit toernooi is verlopen.”

Van Foreest, de onttroonde winnaar van het toernooi, eindigde dit jaar op de zesde plaats. Zijn laatste wedstrijd wist de Nederlander te winnen van de Amerikaan Sam Shankland.

Koploper Miami Heat na drie verlengingen onderuit in NBA

10.35 uur: De basketballers van Miami Heat hebben als koploper in de oostelijke divisie van de NBA hun 18e nederlaag moeten incasseren. De club uit Miami ging na maar liefst drie verlengingen onderuit tegen Toronto Raptors: 120-124. Na de reguliere speeltijd was de stand 100-100, waarna drie keer een verlenging van vijf minuten volgde.

Gary Trent jr. was met 33 punten de topscorer bij de Raptors, Jimmy Butler gooide 37 punten bij elkaar voor de Heat. Die ploeg voert de ranglijst nog steeds aan met 32 zeges, Chicago Bulls volgt met 30-18.

Golden State Warriors bezorgde Brooklyn Nets de vierde nederlaag op rij. De ploeg uit San Francisco zegevierde in de topper voor eigen publiek met 110-106. Klay Thompson had in de slotseconden met een rake driepunter en twee vrije worpen een belangrijk aandeel in de 37e overwinning van het seizoen. Golden State Warriors, dat dertien keer verloor, staat in het westen op de tweede plaats achter Phoenix Suns (39 zeges, 9 nederlagen).

Bij de Nets gooide Kyrie Irving 32 punten bij elkaar. Irving werd uitgejoeld door het publiek in San Francisco, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een van de sterren van de Nets kan vanwege de coronaregels in New York niet uitkomen in thuiswedstrijden en is alleen in uitduels inzetbaar.