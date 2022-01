Sport kort: NBA-koploper Miami Heat verliest na drie verlengingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Koploper Miami Heat na drie verlengingen onderuit in NBA

10.35 uur: De basketballers van Miami Heat hebben als koploper in de oostelijke divisie van de NBA hun 18e nederlaag moeten incasseren. De club uit Miami ging na maar liefst drie verlengingen onderuit tegen Toronto Raptors: 120-124. Na de reguliere speeltijd was de stand 100-100, waarna drie keer een verlenging van vijf minuten volgde.

Gary Trent jr. was met 33 punten de topscorer bij de Raptors, Jimmy Butler gooide 37 punten bij elkaar voor de Heat. Die ploeg voert de ranglijst nog steeds aan met 32 zeges, Chicago Bulls volgt met 30-18.

Golden State Warriors bezorgde Brooklyn Nets de vierde nederlaag op rij. De ploeg uit San Francisco zegevierde in de topper voor eigen publiek met 110-106. Klay Thompson had in de slotseconden met een rake driepunter en twee vrije worpen een belangrijk aandeel in de 37e overwinning van het seizoen. Golden State Warriors, dat dertien keer verloor, staat in het westen op de tweede plaats achter Phoenix Suns (39 zeges, 9 nederlagen).

Bij de Nets gooide Kyrie Irving 32 punten bij elkaar. Irving werd uitgejoeld door het publiek in San Francisco, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een van de sterren van de Nets kan vanwege de coronaregels in New York niet uitkomen in thuiswedstrijden en is alleen in uitduels inzetbaar.