Voormalig Real-voorzitter overleden aan gevolgen coronavirus

Sanz verbleef op de intensive care van een ziekenhuis in Madrid en werd in een kunstmatige coma gehouden. Zaterdag stierf de Spanjaard daar op 76-jarige leeftijd. Zijn zoon Lorenzo Sanz junior heeft het overlijden van zijn vader zaterdagavond bevestigd op sociale media.

„Mijn vader is zojuist overleden. Hij verdiende het niet om op deze manier te gaan”, schrijft Lorenzo Sanz junior op Twitter. „Hij is een van de aardigste en hardwekende mensen die ik ooit heb gezien. Zijn familie en Real Madrid waren zijn passie. Mijn moeder en mijn broers hebben met trots van alle momenten met hem genoten. Rust zacht.”

Lorenzo Junior liet eerder al weten dat de toestand van zijn vader de voorbije dagen niet verbeterde. "Hij knokt als de kampioen die hij is, maar na twee dagen met steeds minder krachten. Hopelijk voltrekt dankzij onze steun alsnog een mirakel."

Succesperiode

Met Sanz als voorzitter won Real tweemaal de Champions League (1998 en 2000), het WK voor clubs (1998) en de landstitel (1997). Guus Hiddink werd na het WK van 1998 door Sanz binnengehaald in Madrid. Het avontuur van de Achterhoeker was een half jaar later weer voorbij.