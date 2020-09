Alistair Overeem (40) begint aan laatste reis richting goud

Alistair Overeem is er heilig van overtuigd dat hij het nog in zich heeft om de titel te winnen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Alistair Overeem heeft thuis kampioensgordels liggen van vrijwel elke grote organisatie (K-1, Dream en Strikeforce) waarvoor hij vocht. Eigenlijk ontbreekt alleen de glimmende gouden riem van de UFC nog. Gezien zijn leeftijd, de Nederlandse vechtsportlegende blies in mei 40 kaarsjes uit, begint de tijd te dringen. Sterker nog: het is vijf voor twaalf. Dat weet de zwaargewicht zelf ook. Nog één keer wil Overeem de handdoek uitwringen. „Dit is mijn laatste title run, mijn laatste reis richting een titel.”