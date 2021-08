Voormalig MMA-kampioen Khabib Nurmagomedov tekent bij Russische derdeklasser

FC Legio Dynamo wordt de werkgever van Nurmagomedov. De club komt uit Dagestan, een autonome republiek in Rusland, waar de voormalig MMA-kampioen geboren is.

Afgelopen herfst kondigde de met 29 MMA-zeges op een rij ongeslagen Nurmagomedov aan graag de switch naar het voetbal te willen maken. De vechtsport was voor hem niet langer een optie. Nadat zijn vader en trainer Abdulmanap aan het coronavirus was overleden, beloofde hij zijn moeder niet weer in de ring te stappen.

Op jacht naar een nieuwe sport wilde hij onderzoeken of hij net zo goed tegen een bal als tegen een tegenstander kan trappen. FC Legion Dynamo zag wel heil in het avontuur van Nurmagomedov en heeft hem met succes een contract voorgeschoteld.

Legion hoopt met hulp van Nurmagomedov te promoveren naar het tweede niveau van Rusland. De start van de competitie is in ieder geval goed met 7 punten uit 3 wedstrijden. Verder staat Legion inmiddels ook in de vierde ronde van de beker.