Liverpool speelt Atalanta helemaal dol

Diogo Jota opende de score voor Liverpool. De Portugese man in vorm, in de spits in plaats van Roberto Firmino, deed dat na voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold. Even later maakte hij ook nummer twee. Nu kwam de pass van Joe Gomez.

Meteen na de hervatting liep de met Georginio Wijnaldum spelende Engelse kampioen verder uit. Mohamed Salah werd door Curtis Jones de diepte in gestuurd, passeerde Hans Hateboer en liet doelman Marco Sportiello kansloos. Vervolgens was het Sadio Mané die de Italiaanse keeper kansloos liet met een fraaie boogbal, na een pass Salah.

Daarna was het weer de beurt aan Jota, die vorig seizoen nog bij Wolverhampton speelde. Hij voltooide zijn hattrick na een pass van Mané. Het was zijn vierde treffer alweer in de Champions League voor zijn nieuwe club. In de slotfase verving trainer Jürgen Klopp hem voor Firmino.

Marten de Roon ontbrak bij Atalanta wegens een blessure, Hans Hateboer speelde wel. Sam Lammers viel 10 minuten voor tijd in. Virgil van Dijk, onlangs geopereerd, was bij de tegenstander niet van de partij.

