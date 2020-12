Schaatstoppers zijn ijs in Thialf beu: ’De maat is vol’

Een zamboni op het veelbesproken ijs van Thialf. Ⓒ Foto ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse schaatstop heeft genoeg van het slechte ijs in Thialf. Met het belangrijke kwalificatietoernooi voor de WK Afstanden in aantocht (26-28 december) vrezen rijders als Sven Kramer, Ireen Wüst en Koen Verweij, maar ook trainers én de KNSB voor het ergste. „De maat is vol. Er is geen kunde, geen kennis, maar het ergst is dat er niet naar ons wordt geluisterd. Er moet wat gebeuren.”