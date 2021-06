Alistair Overeem (41) tekent bij Glory: superclash met Rico Verhoeven of Badr Hari lonkt

„Vandaag is een historische dag voor deze sport en voor GLORY-fans, met thrillers van gevechten op komst die iedereen wil zien”, aldus Pierre Andurand, chairman van Glory.

Wanneer zijn debuut bij Glory precies zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit aan het eind van dit jaar gebeurt. Omdat hij net als Rico Verhoeven en Badr Hari een zwaargewicht is, lonkt er een superclash-gevecht met een van hen. Overeem zal ongetwijfeld voor de titel willen gaan.

Hij vocht twee keer eerder tegen Hari: beide keren stapte Overeem als winnaar uit de ring. Eén keer werd Badr Hari gedwiskalificeerd, de andere keer in 2008 won hij in de K1.

Overeem werd begin maart aan de kant gezet door de UFC. Het laatste gevecht van ’The Demolition Man’ voor de UFC was begin februari in Las Vegas, toen hij al bloedend in de tweede ronde knock-out ging tegen de Rus Alexander Volkov.

In 2011 debuteerde Overeem bij de UFC. Voor de UFC vocht hij in voor de bonden Strikeforce, Dream en deed hij ook aan K1. In 2010 schreef hij de K1 World Grand Prix op zijn naam en daarmee was hij de enige vechtsporter ooit die wereldkampioen was in zowel het MMA als K-1.