Mercedes-teambaas Toto Wolff verheugd na ‘wake up-call’

In vergelijking met de kwalificatie kwam Mercedes tijdens de race sterk voor de dag. Wolff is blij met de ontwikkelingen binnen het team, nadat in de beginfase van dit seizoen werd besloten dat de auto flink op de schop moest. Die vernieuwde auto werd vorige week in Monaco gelanceerd.

,,We hebben zoveel veranderd, omdat we in Bahrein tot de conclusie kwamen dat we iets anders moesten doen. Dat was echt een wake-up call”, aldus Wolff. ,,Ik ben heel blij met het werk in onze fabrieken in Engeland. Na de beslissing om een andere richting op te gaan, moet je onderdelen gaan ontwerpen en produceren. Het team heeft echt geweldig werk geleverd.”

Wolff wilde het niet te hard van de daken schreeuwen, want het verschil met Verstappen was nog enorm. Hij finishte 24 seconden voor Hamilton. ,,Laten we inderdaad realistisch blijven. We hebben nog een heel lange weg te gaan om Red Bull bij te halen. En vandaag was de temperatuur, niet te warm en niet te koud, misschien ook in ons voordeel. We hebben een voordeel wat betreft windtunneltijd en het is prettig om te zien dat onze ontwikkelingsdirectie goed is.”

Hamilton noemde het dubbele Mercedes-podium ‘heel speciaal’. ,,Zeker gezien de situatie waarin we dit seizoen zitten”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Dit had ik voor het weekeinde niet verwacht. We moeten nu keihard blijven doorwerken om het gat met Red Bull te verkleinen.”