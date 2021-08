Ranomi Kromowidjojo grijpt net naast brons in finale 50 meter

De olympische titel ging in Tokio in 23,81 naar de Australische Emma McKeon, die eerder al goud won op de 100 vrij. De Zweedse Sarah Sjöström pakte zilver in 24,07, het brons ging naar Pernille Blume, de Deense die vijf jaar geleden in Rio het goud pakte. Kromowidjojo zat 0,09 van het brons. In mei won ze bij de EK in Boedapest de 50 vrij in 23,97, een tijd waarmee ze in Tokio zilver zou hebben gepakt.

De Groningse had zich als zevende geplaatst voor de finale op de slotdag van het olympische zwemtoernooi. Na haar ’gouden’ race op de Spelen van Londen kwam ze vier jaar later in Rio de Janeiro als titelverdedigster niet verder dan de zesde plek, al was het verschil met het goud van Blume slechts 0,12 seconde. Kromowidjojo verliet Brazilië in tranen. Na een voor de Nederlandse zwemploeg mislukt toernooi voelde ze op de slotdag de druk op haar schouders om een medaille te moeten pakken.

’Kromo’ eindigde in Tokio met de estafetteploeg op de 4x100 vrij als vierde. Ze bleef steken in de series van de 100 vrij, de afstand waarop ze in Londen ook olympisch kampioene werd. Kromowidjojo had via een swim-off nog de halve finales kunnen bereiken, maar ze besloot alles op de 50 vrij te zetten. Het leverde haar weliswaar geen medaille op, maar wel de bevestiging dat ze nog steeds tot de wereldtop behoort.

Thom de Boer achtste in finale

Thom de Boer heeft op de Olympische Spelen geen medaille kunnen pakken op de 50 meter vrije slag. De 29-jarige Noord-Hollander tikte in de finale als laatste aan in 21,79 seconden. Het goud ging naar Caeleb Dressel, in een olympisch record van 21,07. De Amerikaan won eerder al de 100 vrij en 100 vlinder.

De Boer, die zich als achtste voor de finale had geplaatst, is sinds eind vorig jaar de houder van het Nederlands record. De parttime-zwemmer, die ook een fulltimebaan heeft als financieel analist, scherpte zijn record de afgelopen maanden een paar keer aan. Met 21,58 behoort hij tot mondiaal gezien tot de snelste zwemmers van dit jaar.

De Boer wilde op de onvoorspelbare 50 vrij in Tokio dan ook voor een medaille gaan, maar hij bleef 0,22 seconde verwijderd van brons.

Thom de Boer Ⓒ ANP/HH

Arno Kamminga bezorgde de Nederlandse zwemploeg afgelopen week twee zilveren medailles, op de 100 en 200 meter schoolslag.

