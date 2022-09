Ten Hag en United ’van nul af’ in Europa League, Ronaldo trefzeker

Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo maakten de doelpunten voor United. Voor de Portugese vedette was de treffer uit een strafschop, na 140 goals in de Champions League, zijn eerste in de Europa League.

Manchester komt door de zege net als Sheriff op 3 punten. Real Sociedad, dat vorige week bij United met 1-0 won, gaat aan de leiding in de groep met 6 punten. Sociedad versloeg Omonia Nicosia met 2-1.

Ten Hag had in de Moldavische hoofdstad Chisinau een basisplaats voor de van Feyenoord overgenomen Tyrell Malacia. Ook voormalig Ajacieden Lisandro Martínez en Antony begonnen aan de wedstrijd. Ronaldo vormde samen met Antony en Jadon Sancho het aanvalstrio. Donny van de Beek ontbrak in de selectie wegens een blessure.

Sancho opende de score in de 17e minuut. De aanvaller nam een pass van Christian Eriksen goed aan, kapte weg en schoot met links binnen. Nog voor de rust maakte Ronaldo 2-0 uit een strafschop na een overtreding van Patrick Kpozo op Diogo Dalot. Het was ook zijn eerste doelpunt onder Ten Hag. Aan het begin van de tweede helft had Bruno Fernandes nog een goede kans op de derde treffer, maar hij scoorde niet.

