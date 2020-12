Liverpool blameert zich in titelstrijd

Liverpool heeft punten verspeeld in de Premier League. De landskampioen bleef in eigen huis op 1-1 steken tegen West Bromwich Albion, dat voorlaatste staat. Liverpool heeft aan kop in de Premier League drie punten voorsprong op stadsgenoot Everton.

Sadio Mané opende in de twaalfde minuut de score voor Liverpool, waar Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd speelde. De aanvaller nam de bal knap aan na een pass van Joel Matip, kapte een verdediger uit en schoot de bal langs doelman Sam Johnstone. De thuisploeg had tegen het verdedigende West Bromwich bijna de hele tijd de bal, maar verzuimde in de rest van de eerste helft de volgende treffer te maken.

Ook in de tweede helft bleef een tweede treffer bij Liverpool uit, waardoor het toch lang spannend bleef. Zo’n tien minuten voor tijd ging het mis voor de ploeg van Jürgen Klopp. De steeds opportunistischer spelende bezoekers kwamen op gelijke hoogte. Op een lange voorzet van invaller Matheus Pereira kopte Semi Ajayi de gelijkmaker binnen. Liverpool kon het puntenverlies daarna niet meer voorkomen.

Een dag eerder maakte Arsenal een einde aan een negatieve reeks. Na zeven competitieduels zonder zege werd er weer eens een overwinning geboekt in de Premier League. De geplaagde ploeg van trainer Mikel Arteta rekende af met Chelsea: 3-1. Het was de eerste zege in de competitie voor de Londenaren sinds 1 november (1-0 tegen Manchester United).

Bij rust leidde Arsenal met twee treffers verschil dankzij een benutte strafschop van spits Alexandre Lacazette en een fraaie vrije trap van Granit Xhaka. Kort na rust breidde Bukayo Saka de voorsprong uit naar 3-0. In de slotfase kwam Chelsea nog bijna terug in de wedstrijd nadat Tammy Abraham de 3-1 maakte en Jorginho aan mocht leggen vanaf de strafschopstip. De Italiaan schoot de bal echter op doelman Bernd Leno.

Manchester City maakte in eigen huis geen fout tegen Newcastle United. Ilkay Gündogan opende na een klein kwartier spelen de score. In de 55e minuut kwam de 2-0 op naam van Ferrán Torres.

Bekijk hier de stand in de Premier League.