’In januari mag Ronaldo weg bij Manchester United’

Het contract van Ronaldo loopt volgende zomer af en bij een acceptabel bod zou de Portugees in januari mogen vertrekken. Dat wilde Ronaldo tijdens de afgelopen zomerse transferperiode al, maar concrete aanbiedingen kwamen er amper.

Tijdens de transferperiode deze winter zou een transfer er dan toch in kunnen zitten. Manager Erik ten Hag zou daar al groen licht voor hebben gegeven. Niet onlogisch, want de Nederlander gebruikt Ronaldo de laatste weken amper. In de Premier League stond Ronaldo nog maar één keer aan de aftrap.

Eén goal

Ronaldo had zijn comeback bij Manchester United wellicht anders voorgesteld. Vorig seizoen had United het al heel moeilijk en eindigde het pas zesde. Maar toen kon Ronaldo over alle competities heen toch 24 doelpunten maken. Dit seizoen heeft CR7 een doelpunt gemaakt, een strafschop in de Europa League.

Bron: The Telegraph/Nieuwsblad