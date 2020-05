’Als zij inleveren, moeten wij dat dus ook’

Jordens Peters in duel met Robert Bozenik van Feyenoord. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - „De deal zat er aan te komen”, zegt spelersmakelaar Fulco van Kooperen in een reactie op het historische akkoord binnen het Nederlands betaald voetbal over salarisverlaging. „Ik heb daar nog geen onvertogen woord van één mijn spelers over gehoord.”