Liverpool-trainer Jürgen Klopp is ’niet boos’, maar baalt wel: ’Dat gebeurt hier nooit’

„Ik ben niet boos. Maar iemand heeft bepaald dat Brazilië op donderdag zou spelen en wij op zaterdagmiddag. Daar hebben we geen invloed op”, zei Klopp, die met Liverpool nog zonder succes een verzoek had ingediend tot verplaatsing van het duel met Watford. „Atlético komt dit weekend niet in actie en dat zou hier nooit gebeuren. We wisten dit al een tijdje en hebben besloten dat die jongens rechtstreeks gaan.”

Bij Watford maakt trainer Claudio Ranieri zijn debuut. „Ik heb veel waardering voor Ranieri. Maar als trainer is het heel moeilijk om te zien hoe Watford met trainers omgaat”, zei Klopp. „Je hebt net de naam van een nieuwe collega leren kennen of hij is alweer vertrokken. Ik vind dat niet leuk en dat moet ik eens zeggen. Ik werk hier nu zes jaar en ik weet niet hoeveel trainers ik al ben tegengekomen op de bank van Watford.”

Liverpool staat tweede in de Premier League met 15 punten na zeven duels. Chelsea heeft 1 punt meer.

