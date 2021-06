PSV Vrouwen te sterk voor ADO in bekerfinale

De PSV-spelers vieren de eerste en uiteindelijk winnende treffer in de bekerfinale. Ⓒ BSR Agency

ALMERE - De vrouwen van PSV hebben voor de eerste keer in de geschiedenis de KNVB-beker veroverd. In Almere was de ploeg van Rick de Rooij met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag.