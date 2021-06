PSV Vrouwen te sterk voor ADO in bekerfinale

EK voetbal

Frenkie de Jong en Frank de Boer blij voor Ronald Koeman

Frenkie de Jong is blij dat Ronald Koeman ook volgend jaar zijn trainer bij FC Barcelona is. „Dat doet me goed”, zei de middenvelder zaterdag na de laatste training van Oranje in Portugal. „Dat is ook goed voor het hele Nederlandse voetbal”, viel bondscoach Frank de Boer zijn middenvelder bij.