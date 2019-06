Sprinttrein Groenewegen op scherp gezet

De oogst voor Dylan Groenewegen in de ZLM Tour: twee ritzeges, de puntentrui, maar ook een geschaafde rug. Ⓒ Raymond Kerckhoffs

TILBURG - Zijn fiets stond geparkeerd tegen de gevel van apotheek Van Gorp, terwijl hij zelf zeker een minuut lang voorovergebogen stond. Al een paar dagen had Dylan Groenewegen last van zijn blessure - zijn van nek tot billen geschaafde rug - opgelopen bij een valpartij in de eerste rit van de ZLM Tour. Twee etappezeges deden de pijn verzachten, maar in de slotrit van de tweede belangrijkste rittenkoers van Nederland werd duidelijk dat ’s werelds beste sprinter toch enige hinder ondervindt van de blauwe plekken en kneuzingen.