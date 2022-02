Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalige Ajax-talenten zijn uitgegroeid tot karaktervoetballers FC Twente-duo Vaclav Cerny en Ramiz Zerrouki: ’Je bent niet zomaar van ons af’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ramiz Zerrouki en Vaclav Cerny na de bekerzege eerder dit seizoen op Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Enschede - In het Nederlandse betaald voetbal lopen tientallen spelers rond die ooit hun droom najoegen in de jeugdopleiding van Ajax, maar die in de Johan Cruijff ArenA niet in vervulling zagen gaan. Het dit seizoen goed presterende FC Twente, zondag de tegenstander in Amsterdam, heeft met Vaclav Cerny en Ramiz Zerrouki twee voormalige Ajax-jeugdproducten in de gelederen, die weten wat het is om keihard te moeten knokken. Dankzij die vechtlust hebben zij het hoofd boven water gehouden in de donkerste tijden van hun voetballeven.