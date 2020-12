René Hake breekt tegen oude liefde eindelijk de ban bij FC Utrecht

Hake zou graag ook na de mini-winterstop trainer van FC Utrecht zijn. De spelers spraken al meerdere keren de wens uit om verder te gaan met de interim-trainer, die vanuit Jong FC Utrecht werd doorgeschoven na het vertrek van trainer John van den Brom. Maar de resultaten tot nu toe hielpen daar niet bij.

De druk op Hake om de ban te breken nam verder toe na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

Vooraf stonden de seinen bepaald niet op groen voor FC Utrecht, dat al ruim een jaar geen uitwedstrijd in de Eredivisie meer had gewonnen. De laatste uitzege dateerde van 15 december vorig jaar, toen Heracles Almelo met 1-3 werd verslagen. Dit seizoen werd alleen in de KNVB-beker bij FC Dordrecht buitenshuis gewonnen (2-4).

Hoe teleurstellend de resultaten ook zijn geweest de afgelopen periode, het veldspel van FC Utrecht is helemaal niet zo verkeerd. Dat was ook het geval in Emmen, waar de ploeg van Hake overtuigend uit de startblokken schoot en ditmaal resulteerde het ook in een vroege voorsprong. Net in de fase dat FC Emmen beter in de wedstrijd kwam, sloeg Eljero Elia toe. Het was de eerste competitiegoal voor FC Utrecht van de 30-voudig Oranje-international. FC Utrecht troefde met Elia een reeks geïnteresseerde clubs af, waaronder FC Twente, FC Groningen en ADO Den Haag, maar mede door een coronabesmetting en privé-sores heeft de aanvaller nog weinig laten zien. In Emmen waren er weer flitsen van de oude Elia.

Net als in Amsterdam in de bekerwedstrijd tegen Ajax kende FC Utrecht weer de luxe van een vroege voorsprong. Het is de afgelopen periode veel gegaan over het onvermogen om te scoren van de ploeg van Hake, maar het gemak waarmee een voorsprong uit handen werd gegeven was minstens zo’n groot probleem. Bij de bekerwedstrijd tegen Ajax gebeurde dat tweemaal, maar ook bij de gelijke spelen tegen ADO Den Haag, Feyenoord en Fortuna was dat het geval.

Het bezoek aan Emmen bleek daarop geen uitzondering, want binnen vijf minuten lag de 1-1 erin bij doelman Eric Oelschlägel. De Peruaanse FC Emmen-verdediger Miguel Araujo plaatste een vrije trap vanaf rand zestien knap in het doel. FC Utrecht ging direct verwoed op jacht naar de voorsprong, maar het was de thuisploeg die vlak voor rust op 2-1 kwam. De Fransman Lucas Bernadou, die eerder al met een afstandsschot de lat had getoucheerd, knalde via de paal schitterend raak vanaf afstand.

Een flinke dreun voor FC Utrecht, dat toch al zoveel tegenslagen heeft moeten incasseren de afgelopen weken. Maar Hake wist zijn ploeg weer fris aan de aftrap van de tweede helft te krijgen. FC Utrecht zette de thuisploeg flink onder druk en kwam via Joris van Overeem na een goede voorzet van Gyrano Kerk al snel weer langszij. FC Utrecht bleef het duel van FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp bestormen. Dat leverde een paar kansen op, maar de Emmense invaller Donis Avdijaj miste een grote kans op de 3-2.

Kort daarna zette Kerk weer de turbo aan op de rechterflank en bezorgde hij de bal bij invaller Adrian Dalmau. De Spaanse spits, die tot gisteren door blessureleed en een schorsing pas 63 speelminuten had gemaakt, liet zien een neusje voor de goal te hebben en tikte de bal bekeken in het doel: 2-3. De ontlading was groot bij de Utrechters, die de eerste competitiezege sinds eind oktober (FC Twente-thuis) binnen handbereik hadden. Alleen moest die voorsprong nog wel over de meet worden gebracht, iets waarin FC Utrecht de laatste weken niet erg bedreven was. Het leverde een spannende slotfase op, waarin FC Emmen nog een offensief eruit wist te persen. Maar de thuisploeg wist Oelschlägel niet voor een derde keer te passeren, waardoor de Drenten de eerste competitiehelft afsluiten zonder zege en als hekkensluiter van de Eredivisie met vijf punten.