Moeder Kim Huybrechts overleden

"We zijn bijzonder bedroefd dat we moeten bevestigen dat Kim Huybrechts' moeder Gaby vanavond laat is overleden", liet dartsbond PDC weten. "Onze gedachten zijn bij Kim en zijn moeder."

Een hevig geëmotioneerde Huybrechts liet vorige week al weten dat hij moeite had om zich te concentreren op zijn spel omdat hij te horen had gekregen dat zijn moeder niet lang meer te leven had.

Peter Wright, de darter tegen wie Huybrechts het donderdag eigenlijk op had moeten nemen, reageerde al snel via twitter: "Triest nieuws. Kim heeft de juiste beslissing genomen door niet hier heen te komen, maar bij zijn moeder te blijven. Rust in vrede Gaby. Mijn gedachten zijn bij Kim en zijn familie."