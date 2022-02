Christian Eriksen gaat debuteren bij Brentford: ’Het wordt een grote dag voor hem’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Christian behoort tot de wedstrijdselectie en hij komt ook in het veld”, laat trainer Thomas Frank weten. „Het wordt een grote dag, voor ons, voor hem en voor zijn familie.” Of de middenvelder een basisplaats krijgt, liet de coach nog in het midden.

Eriksen keerde onlangs terug in de Premier League, na tussen 2013 en 2020 al ruim 200 wedstrijden voor Tottenham Hotspur te hebben gespeeld. Na zijn vertrek uit London kwam hij terecht bij Internazionale, maar de Italianen moesten de spelmaker laten gaan omdat hij volgens regelgeving in de Serie A niet in actie zou mogen komen.

De oud-Ajacied maakte onlangs al minuten tijdens enkele oefenduel met zijn nieuwe club. In het met 3-2 gewonnen van Southend United gewonnen duel gaf hij direct een assist. Enkele later bereidde hij vriendschappelijk zelfs twee treffers voor tegen Rangers FC.