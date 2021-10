Premium Het beste van De Telegraaf

Schaatsers opgelucht: kalender eíndelijk officieel

AMSTERDAM - De internationale topschaatsers kunnen opgelucht ademhalen, want er is eindelijk duidelijkheid over de kalender voor komend seizoen. De World Cup in Salt Lake City (3-5 december) stond lange tijd op losse schroeven door uiteenlopende onzekerheden, maar woensdagavond ontvingen alle deelnemende landen het verlossende bericht dat het evenement in de Verenigde Staten tóch kan doorgaan.