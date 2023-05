Balende Reijnders reageert op rellen: ’Het zijn gewoon dwazen’

„We hadden de finale binnen handbereik”, zo vervolgde de middenvelder. „Dan is het zonde dat we niet de kans kregen om de gelijkmaker te maken en dan door te trekken.” Reijnders moest West Ham ook complimenten geven. „Ze hielden de as goed dicht. Daarom probeerden wij het over de zijkanten, maar bij voorzetten hebben zij dan die fysiek sterke jongens achterin.”

Reijnders reageerde ook op de rellen na afloop op de tribune. „Dat zijn gewoon dwazen. Ik snap het niet. Natuurlijk zit er emotie bij, maar wat moet je er verder van zeggen. Nogmaals het zijn echt dwazen, ik heb er verder geen woorden voor.”

Clasie

Aanvoerder Jordy Clasie had naar eigen zeggen weinig meegekregen van de gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal. „Ik was er vrij laat. Ik baal er wel van, maar ik zit nu meer met de wedstrijd in mijn hoofd”, zei de middenvelder bij Veronica.

Clasie was ondanks de uitschakeling trots op zijn ploeg, maar baalde van de gemiste kansen. „Doodzonde. We misten net dat stapje meer. We hadden iets meer scherpte nodig om de kansen te benutten. Doodzonde dat je hier wordt uitgeschakeld.”