Bergsma bezorgt Nederland gouden slotstuk op WK afstanden

Bergsma won goud op de massastart, het laatste onderdeel van de wereldkampioenschappen in Salt Lake City. De 34-jarige Fries moest heel veel werk verzetten om bij een vroege kopgroep van vier man te komen. Hij sloot vier ronden voor het einde aan en pakte in de laatste ronde brutaal de koppositie.

Bergsma, die in de afgelopen dagen niet bepaald een succesvol WK reed, reed daarna op pure kracht en kwaliteit naar zijn eerste wereldtitel op dit olympische onderdeel. De Canadees Jordan Belchios eindigde als tweede en diens landgenoot Antoine Gélinas-Beaulieu kwam als derde over de streep.

Arjan Stroetinga, de ploeggenoot van Bergsma in het marathonteam van coach Jillert Anema, kwam op driekwart van de race ten val en reed de wedstrijd niet uit. De 38-jarige Fries won de wereldtitel in 2015 en eindigde een jaar later als tweede.

Vrouwen: Schouten derde

Irene Schouten heeft bij de vrouwen genoegen moeten nemen met brons. De wereldtitel ging naar de Canadese Ivanie Blondin, die in de eindsprint na zestien ronden over de sterkste benen bleek te beschikken. Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum. Blondin pakte haar eerste gouden WK-medaille op dit olympische onderdeel in 2016.

De onttroonde titelhoudster Schouten, weer goed bijgestaan door haar trouwe ’assistent’ Melissa Wijfje, kwam in de laatste ronde in de verdrukking te zitten. De 27-jarige rijdster trachtte zich in de laatste bocht vanaf de vierde positie nog naar voren te werken, maar waaierde daarbij te veel uit naar buiten. Titelprolongatie zat er toen niet meer in, maar op karakter en snelheid wist ze nog wel brons veilig te stellen.

Schouten won haar eerste wereldtitel op de massastart in 2015, het jaar waarin dit onderdeel voor de eerste keer op het WK-programma stond.